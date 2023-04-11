Річна інфляція сповільнилася до 21,3% — Finance.ua
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Річна інфляція сповільнилася до 21,3%

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Річна інфляція сповільнилася до 21,3%
Річна інфляція сповільнилася до 21,3%
Зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилось до 1,5% за місяць, порівняно із 0,7% у лютому, 0,8% у січні та 0,7% у грудні та листопаді минулого року.
Як повідомляє Державна служба статистики, з початку року ціни зросли на 3%.
Водночас у річному вимірі інфляція за підсумками березня сповільнилась до 21,3% порівняно із 24,9% за підсумками лютого та 26% за підсумками січня.
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Базова інфляція у березні 2023 року порівняно із попереднім календарним місяцем прискорилася до 1,3%, з початку року вона склала 2,5%.
За підрахунками Держстату, на споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%.
Найбільше (на 17,3%) подорожчали овочі. На 1,8-0,4% зросли ціни на яйця, безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, макаронні вироби, молоко та молочні продукти, масло, цукор, фрукти, рибу та продукти з риби.
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Водночас на 2,3–0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія, сало.
При цьому одяг і взуття подорожчали за місяць одразу на 12,5%, у т.ч. одяг — на 12,5%, взуття — на 12,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,6% відбулося в першу чергу за рахунок подорожчання амбулаторних послуг на 0,8%.
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Ціни на транспорт знизилися на 0,9% через здешевлення палива та мастил на 3%. Водночас на 5,3% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Нагадаємо, у лютому споживча інфляція в Україні знизилася до 24,9% у річному вимірі. За даними Національного банку, сповільнення зростання цін тривало й у березні.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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