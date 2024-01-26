рф за 2023 рік ввезла чіпи зі США та Європи на 1 мільярд дол. — Bloomberg Сьогодні 15:15

У 2023 році, попри санкції, росія змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на більш ніж 1 мільярд доларів.

Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на закриту російську митну статистику.

З документів, які вдалося отримати агентству, випливає, що загальна вартість імпортованих росією напівпровідників та інтегральних схем, які можуть використовуватися для виробництва військової техніки, за рік становила 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Більше половини з них припадає на продукцію компаній зі США та Євросоюзу.

Жодних даних про те, що ці компанії порушували санкційне законодавство та експортували технології до росії, немає, зазначає Bloomberg. Більшість підсанкційних технологій потрапляють до росії через треті країни, зокрема з Китаю, Туреччини та Об'єднані Арабські Емірати.

Американські та європейські компанії, продукція яких потрапила до росії, заявили, що повністю дотримуються санкцій, запроваджених після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У липні видання «Верстка» з посиланням на дані митниці повідомило, що лише за перші шість місяців 2023 року до росії завезли чіпи західних компаній на понад 500 мільйонів доларів. Майже половина цієї суми припала на продукцію американських виробників Intel та AMD, у тому числі мікропроцесори.

З початку повномасштабного російського збройного вторгнення до України в 2022 році сотні іноземних корпорацій, компаній та брендів оголосили про закриття бізнесу в росії відповідно зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. У відповідь російська влада дозволила ввезення в країну іноземних товарів через треті країни в рамках паралельного імпорту, тобто без дозволу правовласника.

Радіо Свобода За матеріалами:

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