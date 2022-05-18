рф стала четвертим найбільшим постачальником нафти до Індії — Finance.ua

рф стала четвертим найбільшим постачальником нафти до Індії

Вчора 10:15 — Енергетика

росія стала четвертим найбільшим постачальником нафти в Індію в квітні, за місяць піднявшись на 6 позицій.

Про це пише Reuters із посиланням на дані про переміщення танкерів.

Зазначається, що частка рф у закупівлі нафти Індією зросла до рекордних 6% та становила близько 277 тис. барелів на добу.

При цьому ще в березні росія була на 10 місці серед експортерів і постачала до Індії близько 66 тис барелів нафти на добу.

За даними про переміщення танкерів, найбільшим постачальником у квітні залишився Ірак.

Друге та третє місце посіли відповідно Саудівська Аравія та ОАЕ.

При цьому, частка африканської нафти в індійському імпорті впала з 14,5% у березні до 6% у квітні, а частка американської скоротилася вдвічі, до 3%.

Як зазначає Reuters, багато індійських нафтопереробників стали закуповувати дешеву російську нафту, яку уникають західні компанії.

«Ціни на російську нафту Urals різко впали через санкції проти Росії, у той час як казахстанська нафта CPC Blend виявилася під тиском, оскільки вона завантажується з російського порту», — пояснив аналітик Refinitiv Ехсан Уль Хак.

На росію, Казахстан та Азербайджан у квітні припало 11% від усього нафтового імпорту Індії, додає агентство.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.