рф стала четвертим найбільшим постачальником нафти до Індії — Finance.ua
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рф стала четвертим найбільшим постачальником нафти до Індії

Вчора 10:15Енергетика
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росія стала четвертим найбільшим постачальником нафти в Індію в квітні, за місяць піднявшись на 6 позицій.
Про це пише Reuters із посиланням на дані про переміщення танкерів.
Зазначається, що частка рф у закупівлі нафти Індією зросла до рекордних 6% та становила близько 277 тис. барелів на добу.
При цьому ще в березні росія була на 10 місці серед експортерів і постачала до Індії близько 66 тис барелів нафти на добу.
За даними про переміщення танкерів, найбільшим постачальником у квітні залишився Ірак.
Друге та третє місце посіли відповідно Саудівська Аравія та ОАЕ.
При цьому, частка африканської нафти в індійському імпорті впала з 14,5% у березні до 6% у квітні, а частка американської скоротилася вдвічі, до 3%.
Як зазначає Reuters, багато індійських нафтопереробників стали закуповувати дешеву російську нафту, яку уникають західні компанії.
«Ціни на російську нафту Urals різко впали через санкції проти Росії, у той час як казахстанська нафта CPC Blend виявилася під тиском, оскільки вона завантажується з російського порту», — пояснив аналітик Refinitiv Ехсан Уль Хак.
На росію, Казахстан та Азербайджан у квітні припало 11% від усього нафтового імпорту Індії, додає агентство.
За матеріалами: Економічна Правда
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