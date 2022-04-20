рф придумала, як повернути арештовані активи — Finance.ua

рф придумала, як повернути арештовані активи

Вчора 16:13

Голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна заявила про намір позиватися до ЄС і США, щоб повернути арештовані близько $300 млрд резервів. Російська влада заявляє, що це унікальна ситуація та порушення законів. Хоча насправді ЄС та США вже арештовували активи країн, які наважувалися на масштабні злочини та порушення міжнародного права.

Росія поповнила список таких держав і зайняла позицію поруч із Іраном, Північною Кореєю та Лівією. Навіть російські експерти впевнені, що через суд повернути резерви неможливо. Як повідомляє видання «Ведомости», жодна з країн не досягла результату в міжнародних судах.

Судові процеси можуть тривати роками і, мабуть, нічим для росії не закінчаться. При цьому будь-які міжнародні суди для рф зараз утруднені. Великі юридичні компанії, які найчастіше представляють інтереси держав та компаній у таких судах, відмовляються співпрацювати з країною-агресором.

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