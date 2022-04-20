рф придумала, як повернути арештовані активи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

рф придумала, як повернути арештовані активи

Вчора 16:13
7102
Голова Центробанку рф Ельвіра Набіулліна заявила про намір позиватися до ЄС і США, щоб повернути арештовані близько $300 млрд резервів. Російська влада заявляє, що це унікальна ситуація та порушення законів. Хоча насправді ЄС та США вже арештовували активи країн, які наважувалися на масштабні злочини та порушення міжнародного права.
Росія поповнила список таких держав і зайняла позицію поруч із Іраном, Північною Кореєю та Лівією. Навіть російські експерти впевнені, що через суд повернути резерви неможливо. Як повідомляє видання «Ведомости», жодна з країн не досягла результату в міжнародних судах.
Судові процеси можуть тривати роками і, мабуть, нічим для росії не закінчаться. При цьому будь-які міжнародні суди для рф зараз утруднені. Великі юридичні компанії, які найчастіше представляють інтереси держав та компаній у таких судах, відмовляються співпрацювати з країною-агресором.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.