рф провела другу виплату за євробондами — Finance.ua

рф провела другу виплату за євробондами

Вчора 16:17 — Світ

рф провела другу виплату за євробондами

Росія провела другу з моменту блокування її резервів виплату за суверенними єврооблігаціями, що щонайменше до травня відтерміновує можливий дефолт.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання зазначив, що JPMorgan як банк-кореспондент обробив останній російський платіж за борг у доларах. Це означає, що москва обслуговує свій борг у іноземній валюті та поки уникає дефолту.

Купон на 66 мільйонів доларів за російськими державними облігаціями зі строком погашення в 2029 році мав бути виплачений у понеділок. JPMorgan обробив платіж та передав його далі банку-платіжному агенту Citigroup після отримання схвалення від Міністерства фінансів США.

Цього місяця росія має виплатити відсотки на суму 549 млн доларів за своїми облігаціями в іноземній валюті, а на початку квітня — погашення облігацій на суму 2 мільярди доларів.

Інвестори не впевнені, чи зможе країна продовжувати виплати боргу після 25 травня. Саме тоді втратить дію виняток з американський санкцій, який дозволяє виплати за зобов’язаннями, випущеними до 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, Міністерство фінансів рф повідомило, що платіжний агент за єврооблігаціями Citibank отримав кошти для виплат власникам бондів.

Як пояснював керівний партнер FinPoint Investment Advisors Сергій Будкін, санкції проти російського центробанку та державного боргу не поширюються на обслуговування зобов’язань, випущених до 1 березня 2022 року. Відтак Мінфін США мав дозволити проведення транзакцій.

Зовнішній борг рф та її компаній сягає 150 млрд дол.

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