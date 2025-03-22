Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року — Finance.ua

Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року Сьогодні 02:11 — Технології&Авто

Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року, Фото: freepik

У Страховому інституті дорожньої безпеки США (IIHS) перевірили нові автомобілі у суворих випробуваннях.

Для 2025 року в краш-тестах посилили перевірку безпеки задніх пасажирів, тому багато автомобілів відсіялися. Проте у рейтингу ще є недорогі моделі.

У IIHS розробили нові, суворіші краш-тести, щоб перевірити нові машини на відповідність сучасним вимогам.

До рейтингу потрапили нові моделі, які впоралися з тестами найкраще — з максимальними оцінками Top Safety Pick та Top Safety Pick+.

Найбезпечніші недорогі автомобілі 2025 року:

Acura Integra;

Honda Accord;

Honda Civic;

Honda HR-V;

Honda Pilot;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Hyundai Santa Fe;

Mazda 3;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester;

Subaru Ascent;

Toyota Camry.

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