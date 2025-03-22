Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року — Finance.ua
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Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року

Технології&Авто
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Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року
Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року, Фото: freepik
У Страховому інституті дорожньої безпеки США (IIHS) перевірили нові автомобілі у суворих випробуваннях.
Для 2025 року в краш-тестах посилили перевірку безпеки задніх пасажирів, тому багато автомобілів відсіялися. Проте у рейтингу ще є недорогі моделі.
У IIHS розробили нові, суворіші краш-тести, щоб перевірити нові машини на відповідність сучасним вимогам.
До рейтингу потрапили нові моделі, які впоралися з тестами найкраще — з максимальними оцінками Top Safety Pick та Top Safety Pick+.
Найбезпечніші недорогі автомобілі 2025 року:
  • Acura Integra;
  • Honda Accord;
  • Honda Civic;
  • Honda HR-V;
  • Honda Pilot;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Mazda 3;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester;
  • Subaru Ascent;
  • Toyota Camry.
За матеріалами:
Обозреватель
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