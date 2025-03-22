Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року — Finance.ua

Рейтинг найдоступніших та найбезпечніших автомобілів року
У Страховому інституті дорожньої безпеки США (IIHS) перевірили нові автомобілі у суворих випробуваннях.
Для 2025 року в краш-тестах посилили перевірку безпеки задніх пасажирів, тому багато автомобілів відсіялися. Проте у рейтингу ще є недорогі моделі.
У IIHS розробили нові, суворіші краш-тести, щоб перевірити нові машини на відповідність сучасним вимогам.
До рейтингу потрапили нові моделі, які впоралися з тестами найкраще — з максимальними оцінками Top Safety Pick та Top Safety Pick+.
Найбезпечніші недорогі автомобілі 2025 року:
- Acura Integra;
- Honda Accord;
- Honda Civic;
- Honda HR-V;
- Honda Pilot;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Hyundai Santa Fe;
- Mazda 3;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester;
- Subaru Ascent;
- Toyota Camry.
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