Reuters назвав продавців зброї в рф, які уникли санкцій — Finance.ua

Reuters назвав продавців зброї в рф, які уникли санкцій Вчора 12:15

Торговці зброєю змогли уникнути санкцій Заходу після початку військового вторгнення росії в Україну.

Як пише Українська правда з посиланням на матеріал Reuters, йдеться про 14 російських оборонних підприємствах та біля 30 керівниках.

У цей список потрапив колишній міністр транспорту рф, найбільший акціонер концерну «Калашников» Алан Лушніков, він поки не перебуває під західними санкціями.

Сам концерн з 2014 року перебуває під санкціями США через анексію Криму, а цього року до них приєдналися ЄС та Великобританія. «Калашников» відповідає за 95% російського виробництва ручних кулеметів, снайперських гвинтівок, пістолетів та іншої стрілецької зброї.

За даними Reuters, санкції не торкнулися концерну «Алмаз-Антей», який спеціалізується на виробництві ракет та протиракетних систем.

Гендиректор цієї компанії Ян Новіков досі не перебуває під санкціями, тоді як проти підприємства введено санкції США, ЄС та Британії.

Ще однією компанією, якій вдалося обійти санкції Заходу, є «Завод імені Дегтярьова», що виробляє кулемети, протитанкову та протиповітряну зброю для російської армії.

Також санкції не торкнулися Клімівського спеціалізованого патронного заводу та Новосибірського стрілецького заводу, що виробляє магазини для автоматів Калашнікова та пістолетів.

Одна з найвідоміших компаній російського оборонного сектора, на яку санкції не були накладені — «ВСМПО-Авісма», яка є найбільшим у світі постачальником титану і на 25% належить корпорації «Ростех», найбільшій у військово-промисловому комплексі рф.

Reuters припускає, що однією з причин такого кроку є те, що «ВСМПО-Авісма» має дочірні компанії у США, Швейцарії та Великій Британії.

Повідомляється, що це підприємство постачає сировину, зокрема для виготовлення літаків Су-34, які використовувалися у війні в Україні.

Після того як Reuters передав перелік з російських оборонних підприємств компетентним органам США, ЄС і Великобританії, проти частини з них санкції все ж таки було введено.

Водночас топ-керівництво цих підприємств переважно уникло обмежень.

Наприклад, санкції були введені проти генерального директора «Конструкторського бюро машинобудування» Сергія Пітікова. Його підприємство займається, зокрема, виготовленням ракет «Точка-У», якими було обстріляно залізничний вокзал у Краматорську.

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Економічна Правда За матеріалами:

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