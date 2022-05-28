Reuters: Ахметов пообіцяв подати до суду на росію за знищення Маріуполя — Finance.ua

Reuters: Ахметов пообіцяв подати до суду на росію за знищення Маріуполя

Вчора 17:24 — Фондовий ринок

Бізнесмен Ринат Ахметов заявив про плани пред’явити росії позов за знищені в Маріуполі сталеливарні підприємства.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Ми обов’язково подамо до суду на Росію і вимагатимемо належної компенсації за всі збитки та втрачений бізнес», — заявив Ринат Ахметов.

Йдеться про 17-20 млрд доларів, але остаточну суму буде визначено в судовому процесі проти росії.

Reuters зазначає, що бізнесмен із першого дня війни перебуває в Україні.

«Ахметов сказав, що він залишився в Україні з початку війни з росією, він вірить у свою країну та перемогу», — зазначає видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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