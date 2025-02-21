Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН — Finance.ua

Республіканці представили законопроект про вихід США з ООН Сьогодні 11:44

Конгресмени з Республіканської партії представили законопроект про вихід США з ООН. Законодавці хочуть представити документ у Палаті представників США.

У четвер, 20 лютого, сенатор Майк Лі, республіканець від штату Юта, представив законопроект під назвою «Акт про повний вихід з Організації Об’єднаних Націй до 2025 року», який пропонує припинити членство США в ООН та її афілійованих органах, а також фінансування цих груп.

Республіканець від Техасу Чіп Рой готовий представити законопроект у Палаті представників.

«Організація Об’єднаних Націй перетворилася на платформу для тиранів і місце для нападів на Америку та її союзників. Ми повинні припинити платити за це», — сказав Майк Лі в інтерв’ю Fox News.

Рой своєю чергою в ефірі Fox News звинуватив ООН в корумпованості та в тому, що організація «протягом десятиліть не змогла запобігти війнам, геноцидам, порушенням прав людини і навіть пандеміям».

Співавторами законопроекту також виступили республіканці Майк Роджерс — конгресмен з Алабами, Ілай Крейн з Арізони, Діана Харшбаргер з Теннессі, Анна Пауліна Луна з Флориди, Гаррієт Хейгеман з Вайомінгу, Джош Бречін з Оклахоми, Томас Массі з Кентуккі і Марджорі Тейлор Грін з Джорджії.

Як зазначається, законопроект також визначає, що США не можуть брати участь у мирних переговорах з ООН, і забороняє виконавчій владі укладати будь-які угоди про членство в ООН або її дочірніх організаціях без схвалення Сенату.

Трамп та ООН

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп ще до перемоги на виборах критикував ООН і не виключав виходу країни з організації.

Так, 4 лютого Трамп розпорядився вивести США з Ради ООН з прав людини і продовжив зупинку фінансування Агенції ООН у справах палестинських біженців (UNRWA).

Варто додати, що у січні 2024 року колишній президент США Джо Байден припинив фінансування UNRWA після того, як Ізраїль звинуватив 12 з 13 тисяч співробітників агенції в Секторі Газа в участі нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

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