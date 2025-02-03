Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео) — Finance.ua
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Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео)

Технології&Авто
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Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео)
Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео)
Renault презентувала Filante Record 2025 — експериментальний електромобіль, розроблений для максимальної енергоефективності. Оснащений акумулятором на 87 кВт/год від Scenic E-Tech, він претендує на новий рекорд із запасу ходу та мінімального споживання енергії.
Дизайн Filante Record 2025 натхненний культовими моделями Renault 40 CV des Records, Nervasport des Records та Etoile Filante. Аеродинамічна форма кузова, вузькі колісні ковпаки та забарвлення Ultraviolet Blue, що змінює відтінок, підкреслюють унікальний стиль автомобіля.
Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео)
Технічно Filante Record 2025 — це лабораторія на колесах. Він оснащений електронним керуванням steer-by-wire та brake-by-wire, легким шасі з алюмінію та карбону, технологією акумуляторів cell-to-pack і 19-дюймовими шинами Michelin з низьким опором кочення.
Renault показала рекордно-гоночний болід Filante Record 2025 (фото, відео)
Вага автомобіля — лише 1000 кг, що робить його одним із найлегших електрокарів. Filante Record 2025 дебютує на автосалоні Rétromobile в Парижі з 5 по 9 лютого, після чого розпочне випробування для встановлення нового рекорду енергоефективності.
За матеріалами:
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