Рада підтримала внесення змін до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру. Що зміниться для громадян, держави та бізнесу — Finance.ua

Рада підтримала внесення змін до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру. Що зміниться для громадян, держави та бізнесу Сьогодні 15:01 — Казна та Політика

Рада підтримала внесення змін до євроінтеграційного закону про адмінпроцедуру. Що зміниться для громадян, держави та бізнесу

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру».

Про це народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі

Він уточнив, що ухвалення відповідного документа в першому читанні підтримали 318 депутатів.

Так, проєкт закону № 10 161 спрямований на приведення законодавчих актів України, які регулюють адміністративні правовідносини, у відповідність до закону «Про адміністративну процедуру».

Окрім того, він має усунути колізії між нормами закону «Про адміністративну процедуру» і спеціальними законодавчими актами, а також наблизить законодавство України до стандартів країн Європейського Союзу, де діють уніфіковані правила адміністративних процедур.

«Закон є євроінтеграційним та важливим в плані відновлення України, адже у зв’язку з війною часто виникає необхідність приймати рішення, коли немає чіткого переліку обставин, як-от, у питаннях відшкодування шкоди, встановлення статусів тощо. Більшість рішень про відбудову, що стосуються будь-якої допомоги з боку держави окремим особам чи підприємствам — це адміністративні акти», — зазначив перший віце-спікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов зазначив, що Закон України «Про адміністративну процедуру» є одним з основоположних законів реформи державного управління та визначений одним з трьох пріоритетів реформування держуправління згідно Звіту Єврокомісії про розширення.

Заступниця міністра юстиції України Людмила Сугак, акцентувала увагу на тому, що Закон є загальним нормативно-правовим актом, який вичерпно регламентує поведінку фізичних та юридичних осіб та публічної адміністрації під час розгляду адміністративних справ. Новий закон визначить єдині для всіх принципи, строки та порядок розгляду адміністративних справ

Що передбачає Закон «Про адміністративну процедуру»

Для громадян та бізнесу:

Право звертатися до різних органів влади за загальною процедурою, незалежно від запитуваної послуги. Право бути вислуханим у разі загрози прийняття негативного (відмовного) рішення: законом передбачено можливість подати додаткові пояснення, документи чи інші докази, уточнити інформацію. Право на участь у розгляді справи у разі можливого негативного рішення щодо неї. Залучення заінтересованих осіб, законні інтереси яких зачіпаються в межах адмінпровадження. Справи розглядатимуть за принципом «жодних рішень без вас про вас». Доступ учасників провадження до матеріалів справи (крім відомостей, які захищені законом). Можливість усунення недоліків заяви зі збереженням первинної дати її подання.

Для державних органів:

Більш ефективний спосіб адміністративного оскарження: можливість досудового врегулювання справи завдяки колегіальному розгляду скарг (у тому числі із можливістю залучення громадськості). Врегулювання механiзмiв вiдкликання або визнання недійсним рiшення, в тому числі щодо видачі дозволів, тощо. Можливість уникнути конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб. Передбачені механізми відводу та самовідводу. Обов’язок виправити свої помилки. Адміністративний орган, який допустив помилку і виявив це, повинен виправити її, не чекаючи надходження скарги чи позову. Самостійний збір відомостей та інформації. Адмінорган не може вимагати від особи надати документи та інформацію, якими володіє він сам або інші органи влади. Обов’язкове обґрунтування негативного рішення. У разі відмови у задоволенні заяви або прийняття іншого відмовного рішення, адмінорган зобов’язаний аргументувати мотиви такої вiдмови, обтяження та пояснити порядок його оскарження. Зменшення бюрократії. Відомості, які вже є у державних реєстрах, будуть отримуватись у процесі міжвідомчої взаємодії без зайвих довідок.

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про адміністративну процедуру» (№ 10 161) 18 жовтня;

з 15 грудня 2023 року набрав чинності закон «Про адміністративну процедуру», який встановлює новий порядок взаємодії держави та органів місцевого самоврядування з громадянами та бізнесом майже в усіх сферах відносин. Документ наближає законодавство України до стандартів Європейського Союзу й Організації економічного співробітництва та розвитку.

Укрінформ За матеріалами:

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