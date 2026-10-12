ПУМБ і Таксер запустили автоматичну синхронізацію виписки для ФОП: менше рутини, більше часу на бізнес

Фізичні особи-підприємці, які обслуговуються в ПУМБ, тепер можуть автоматично передавати банківську виписку до сервісу Таксер. Нова інтеграція через API дозволяє синхронізувати дані про надходження без завантаження файлів чи ручного перенесення операцій.

Банківська виписка є основою для ведення обліку доходів і розрахунку податків ФОП. Завдяки автоматичній синхронізації дані про рух коштів із рахунку ПУМБ підтягуються до Таксера автоматично, що допомагає уникнути помилок у звітності та економить час на підготовці декларацій.

Як підключити інтеграцію

Налаштування займає лише кілька хвилин:

У кабінеті Таксера перейдіть до розділу «Бухгалтерія» → «Операції» .

. Оберіть«Синхронізація з ПУМБ» та дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після підтвердження доступу нові надходження автоматично передаватимуться до сервісу без додаткових дій з боку підприємця.

Безпечний обмін даними

Інтеграція працює через захищений API-канал. Передаються лише необхідні для обліку дані, а доступу до керування рахунками чи облікових даних клієнта сервіс не отримує. Вся інформація залишається конфіденційною та надійно захищеною.

ПУМБ допомагає ФОП економити на сплаті податків

10% від суми платежу на особисту картку ПУМБ. Максимальна сума повернення становить 1 000 грн на місяць, а пропозиція Для підприємців ПУМБ також діє акція з корпоративною карткою Visa Business. Під час сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на користь держави карткою Visa Business банк повертаєна особисту картку ПУМБ. Максимальна сума повернення становить, а пропозиція діє до 31 грудня 2026 року.

Оформити корпоративну картку Visa Business можна онлайн у застосунку ПУМБ Бізнес. Після сплати податків карткою повернення надходить на особисту картку клієнта до 10 числа наступного місяця.

Додаткові переваги для клієнтів ПУМБ

Окрім можливості автоматизувати облік і звітність, підприємці можуть скористатися спеціальною партнерською пропозицією від ПУМБ і Таксер:

40% знижки на першу оплату сервісу Таксер ;

; безкоштовне обслуговування рахунку ФОП у ПУМБ до кінця 2027 року при відкритті нового рахунку за партнерським посиланням;

при відкритті нового рахунку за партнерським посиланням; річна передплата Таксер Преміум у подарунок при відкритті нового підприємницького рахунку в ПУМБ за умовами партнерської програми.

Отримати партнерське посилання можна через розділ «Мої звернення» у кабінеті Таксера.

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси для підприємців, допомагаючи ФОП витрачати менше часу на адміністративні процеси та більше уваги приділяти розвитку власної справи.

Детальніше про пропозиції для ФОП можна дізнатися на сайті ПУМБ Бізнес.