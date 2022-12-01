ПУМБ дарує вкладникам 50 браслетів з Азовсталі — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ дарує вкладникам 50 браслетів з Азовсталі Сьогодні 16:29 — Кредит&Депозит

ПУМБ дарує вкладникам 50 браслетів з Азовсталі

5 грамів металу — браслет зроблений з довоєнної Азовсталі. Браслет, який символізує силу, незламність, все, що вшито в ДНК кожного українця. Браслет — 100% прибутку від продажу якого піде на флот морських дронів, які захистять Україну від російських кораблів і їхніх крилатих ракет.

ПУМБ долучився до ініціативи збору коштів на морські дрони та закупив 50 браслетів «Азовсталь. Символ незламності». Це останній наклад, що був виготовлений зі сталевих літер «Вврю в ЗСУ», які протягом місяця стояли біля підніжжя найбільшого прапора України. Аби відзначити незламність клієнтів банка, ПУМБ розіграє браслети серед вкладників депозиту «Сталевий», які у період акції (з 28.11.2022 до 30.12.2022) відкрили цей депозит на суму від 10 тис. грн.

Депозит «Сталевий» — класичний строковий вклад, із дохідністю до 16% річних у гривні. Клієнтам доступні різні строки розміщення під будь-які потреби — від 1 до 12 місяців з щомісячною виплатою відсотків та можливістю поповнення без обмежень. Депозит «Сталевий» можна відкрити як у мобільному застосунку ПУМБ Online, так і у будь-якому відділенні банку.

Розіграш браслетів, які вже стали символом незламності українського народу, буде проведено до 13 січня 2023 року за допомогою сервісу random.org.

З перших днів війни команда ПУМБ мобілізувала усі зусилля аби забезпечити безперервну роботу банку та зберегти стабільність банківської системи. ПУМБ вже понад 30 років є фінансовою підтримкою українців і жодного разу не затримав виплат по депозитам та іншим виплатам. Банку довіряють українці. Так, 82% клієнтів-физосіб банку протягом 10 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Також, ПУМБ сплатив понад 1 млрд податків до держбюджету.

Банк не лише стабільно працює сам, але й допомагає військовим і цивільним. Так, ПУМБ інвестував у підтримку різних підрозділів ЗСУ понад 77 млн грн та є фінансовим партнером багатьох благодійних фондів, які сьогодні забезпечують українських воїнів та волонтерів. Крім цього, банк запустив власний соціальний проект «Ми однієї крові» для фінансування ініціатив з донорства крові, закупівлі кровоспинних засобів для ЗСУ, допомоги знекровленій економіці країни та підтримки патріотичного українського арту. В рамках проєкту вже закуплено понад 900 кровоспинних засобів та здійснено 20 доставок крові (кожна рятує тисячу життів).

Детальні умови депозиту доступні за посиланням

Акція діє з 28 листопада по 30 грудня 2022 року включно на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій у межах, визначених чинним законодавством України. Умови акції доступні за лінком

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