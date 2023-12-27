«PSM Awards 2023: Moneyveo вчергове визнана лідером в індустрії фінтех» — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ «PSM Awards 2023: Moneyveo вчергове визнана лідером в індустрії фінтех» Сьогодні 09:27 — Фондовий ринок

«PSM Awards 2023: Moneyveo вчергове визнана лідером в індустрії фінтех»

У рамках урочистого заходу PaySpace Magazine 2023, який відбувся 21 грудня 2024 року в Києві, компанія Moneyveo виборола першість в номінації «Найкращий сервіс мікрокредитування». Це вже не перше визнання для Moneyveo, що підтверджує лідерство компанії у сфері фінансових технологій.

СЕО Moneyveo Сергій Сінченко був удостоєний «срібла» в номінації «Експерт року». Це підкреслює його роль як впливового експерта, що вносить суттєвий вклад у розвиток галузі.

«Цьогорічна перемога Moneyveo на PaySpace Magazine Awards свідчить, що навіть у найскладніших обставинах можливо досягти значних результатів, якщо є мета і віддана команда. Ми не просто створюємо затребувані фінансові продукти, ми розширюємо доступ громадян до фінансових послуг й сприяємо створенню стійкого та відкритого фінансового середовища, що слугуватиме розвитку економіки та підвищенню добробуту суспільства», — прокоментував перемогу СЕО Манівео Сергій Сінченко.

Moneyveo розробила інноваційні стратегії, які створили нові парадигми в індустрії фінансових технологій. Пошук можливостей і впровадження новітніх продуктів та послуг допомогли відновити діяльність компанії під час кризового періоду 2022 року, надали поштовху до розвитку бізнесу. Це забезпечило впевнений ріст на ринку та сприяло формуванню стійкої фінансової інклюзії в Україні.

За матеріалами: Moneyveo

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