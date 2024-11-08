Привласнили 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України — Finance.ua

Привласнили 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України Сьогодні 15:47 — Кримінал

Привласнили 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України

Нацполіція оголосила підозри учасникам злочинної групи, яка привласнила 5,8 млрд грн однієї з найбільших нафтопереробних компаній України.

Серед фігурантів корупційної схеми — колишні топпосадовці нафтового підприємства, а також шестеро осіб, на чиї імена були зареєстровані афілійовані компанії. Членам угруповання може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі.

Зібрали докази причетності службових осіб нафтопереробної компанії до незаконного заволодіння її майном оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції.

Організував оборудку 56-річний ексголова правління компанії, який тривалий час займає лідируючі позиції у нафтопереробній промисловості країни. У 2017 році для реалізації незаконного задуму фігурант створив злочинну організацію, до якої залучив двох підлеглих — свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також ряд підприємців.

Відповідно до розробленого плану, підприємці реєстрували підконтрольні організатору «схеми» компанії, після чого укладали договори з нафтопереробною корпорацією на поставку нафтопродуктів. Суми підписаних угод на відвантаження палива варіювалися від мільйона до мільярда гривень.

Усвідомлюючи, що розрахунок за надане пальне не відбудеться по жодному з контрактів, лідер злочинної групи давав вказівку своїм підлеглим підписувати офіційні папери від імені нафтопереробної компанії. Працівники компанії також завіряли підписами укладені додаткові угоди, зокрема договори про надання відстрочки на оплату вже відвантаженого пального.

Як стало відомо у ході слідства, згідно з установчим статутом нафтопереробного підприємства, організатор оборудки не мав повноважень укладати такі дороговартісні договори та виконувати їх умови. Усі угоди, вартість яких перевищує 10 млн грн, могли здійснюватись виключно за згодою безпосереднього правління компанії.

Так, за умовами одного з підписаних договорів щодо купівлі-продажу нафтопродуктів, нафтопереробна компанія поставила замовнику пального на загальну суму 948,5 млн грн. Проте, дотримуючись розробленого головою правління злочинного плану, підпорядковане підприємство навіть не планувало здійснювати оплату за високоякісну продукцію.

Отримані у результаті нафтопродукти ділки реалізовували через мережі підконтрольних АЗС та іншим збувачам пального у різних областях України.

У період з 2017 року до 2022 року зловмисники за описаною схемою заволодіти пальним нафтопереробної корпорації, загальна вартість якого склала понад 5 800 000 000 гривень.

В рамках кримінального провадження поліцейські провели 58 обшуків за місцями проживання фігурантів, а також в офісних приміщеннях підконтрольних компаній на території Житомирської, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. За результатами заходів вилучено документацію, компʼютерну техніку та «чорнові» записи.

На підставі отриманих доказів за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі Нацполіції повідомили підозри учасникам злочинної організації за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

За рішенням Печерського районного суду міста Києва накладено арешт на рахунки у цінних паперах французької інвестиційної компанії, дотичної до основного фігуранта, та на корпоративні права низки підприємств. Загальна сума арештованого сягає понад 2,9 млрд грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді до 12 років позбавлення волі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.