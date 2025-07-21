Приватизація частки великих державних компаній: що готує Мінекономіки — Finance.ua
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Приватизація частки великих державних компаній: що готує Мінекономіки

Казна та Політика
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Приватизація частки великих державних компаній: що готує Мінекономіки
Приватизація частки великих державних компаній: що готує Мінекономіки
Мінекономіки працює над законодавчими змінами, які дозволять виставляти на приватизацію частки великих державних компаній.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
«Ми зараз готуємо новий етап, дивимося на те, щоб продавати частки великих державних компаній. Такого ми ще не робили, законодавство не повністю готове, потрібно внести невеликі зміни до кількох законів, щоб це стало можливим», —
сказав Соболев.

Він зазначив, що вдосконалення та пришвидшення потребує приватизаційна процедура, зокрема, вирішення питання з боргами державних компаній, які гальмують підготовку їх до продажу.
«Такі зміни в закони ми підготували, зараз з парламентом працюємо, щоб їх швидко провести. Це дозволить нам суттєво збільшити надходження від приватизації. Бо попри те, що до кінця року ми закриємо план, нам потрібно значно більше — потрібні мільярди доларів, а поки записано мільярди гривень», — наголосив міністр.
Уряд до включення у перелік великої приватизації нові підприємства поки не готує.
«Конкретного переліку поки немає. Ми аналізуємо попит, говоримо з ринком, проводимо консультації, хто готовий до продажу, хто потребує міжнародного аудиту, така робота ведеться», — додав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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