Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня — Finance.ua
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Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня

Вчора 15:20Фондовий ринок
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Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня. Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.
"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24.
З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні банку.
Раніше повідомлялося, що допомогу від держави можна отримувати на картки для виплат чи картку єПідтримка ПриватБанку.
Внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю. Це стосується громадян, які проживали в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на цій території.

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За матеріалами: Finance.ua
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