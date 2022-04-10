Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня — Finance.ua

Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня

Вчора 15:20 — Фондовий ринок

Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня. Про це повідомили в пресслужбі ПриватБанку.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24.

З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння", — йдеться в повідомленні банку.

Раніше повідомлялося, що допомогу від держави можна отримувати на картки для виплат чи картку єПідтримка ПриватБанку.

Внутрішньо переміщені особи мають право отримати виплату від держави у розмірі 2 000 грн для дорослих та 3 000 грн на кожну дитину та осіб з інвалідністю. Це стосується громадян, які проживали в зоні бойових дій та які перебувають на обліку як платники ЄСВ на цій території.

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