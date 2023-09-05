Придбання постільної білизни в потязі: у міністерстві розʼяснили, чи можуть вам відмовити — Finance.ua
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Придбання постільної білизни в потязі: у міністерстві розʼяснили, чи можуть вам відмовити

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Українці можуть купувати постільну білизну безпосередньо у вагонах потяга. В Міністерстві інфраструктури підтвердили, що жодних заборон на купівлю постільних речей у вагоні немає.
Про це йдеться у відповіді на петицію Богдана Слуцького від заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова. Зазначається, що якщо пасажир не оплатив вартості користування постільними речами у квитковій касі, він має право придбати постіль у вагоні лише у зв’язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, а також у разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда.
Проте у відомстві наголосили, що перелік підстав для оплати вартості користування постільними речами у вагоні поїзда у зазначеному пункті Правил не є вичерпним та «передбачає можливість такої оплати за наявності інших непередбачуваних підстав».
«Жодних обмежень стосовно підстав для неоплати вартості користування постільними речами у вагоні поїзда Правилами не встановлено», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
УНІАН
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