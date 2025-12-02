0 800 307 555
укр
Прибутки нафтового гіганта «Роснефть» обвалилися

У січні-вересні 2025 року чистий прибуток компанії «Роснефть» становив лише 277 мільярдів рублів (3,3 мільярда доларів), що на 70% менше аналогічного періоду минулого року (926 мільярдів рублів або 9,97 мільярда доларів), зазначається у звітності компанії.
Як випливає з документу, темпи падіння прибутковості прискорюються:
  • у першому кварталі компанія заробила 170 млрд рублів;
  • у другому — 74 млрд;
  • у третьому — лише 32 млрд, що на 80% менше, ніж за липень-вересень попереднього року.
Падають також і інші фінансові показники компанії. При цьому виручка російського нафтового гіганта за звітний період впала на 18%, до 6,28 трлн рублів, а показник EBITDA (прибуток до оподаткування та амортизації) зменшився на 29%, до 1,64 трлн рублів.
Обвал прибутків російського нафтового гіганта спричинений зниженням цін на російську нафту та збільшенням знижок на російську сировину, а також санкціями проти танкерного флоту та частковим зміцненням рубля.
При цьому, як повідомляє Moscow Times, зі звітності «Роснефти» цього разу були вилучені дані про рух грошових коштів. Йдеться про цифри, які відображають надходження на рахунки компанії, відтік з рахунків на інвестиції та фінансові витрати, а також про зміни запасів грошей на рахунках.
