Прибутки нафтового гіганта «Роснефть» обвалилися

У січні-вересні 2025 року чистий прибуток компанії «Роснефть» становив лише 277 мільярдів рублів (3,3 мільярда доларів), що на 70% менше аналогічного періоду минулого року (926 мільярдів рублів або 9,97 мільярда доларів), зазначається у звітності компанії.

Як випливає з документу, темпи падіння прибутковості прискорюються:

у першому кварталі компанія заробила 170 млрд рублів;

у другому — 74 млрд;

у третьому — лише 32 млрд, що на 80% менше, ніж за липень-вересень попереднього року.

Падають також і інші фінансові показники компанії. При цьому виручка російського нафтового гіганта за звітний період впала на 18%, до 6,28 трлн рублів, а показник EBITDA (прибуток до оподаткування та амортизації) зменшився на 29%, до 1,64 трлн рублів.

Обвал прибутків російського нафтового гіганта спричинений зниженням цін на російську нафту та збільшенням знижок на російську сировину, а також санкціями проти танкерного флоту та частковим зміцненням рубля.

При цьому, як повідомляє Moscow Times , зі звітності «Роснефти» цього разу були вилучені дані про рух грошових коштів. Йдеться про цифри, які відображають надходження на рахунки компанії, відтік з рахунків на інвестиції та фінансові витрати, а також про зміни запасів грошей на рахунках.

