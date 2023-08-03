Провідні економісти світу підготували рекомендації з відновлення та розвитку України — Finance.ua

Провідні економісти світу підготували рекомендації з відновлення та розвитку України Сьогодні 20:00 — Казна та Політика

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко провела установчу зустріч Консультативної ради з економічної політики, учасники якої підготували для України рекомендації щодо економічного відновлення та розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки

«2 серпня перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко провела установчу зустріч Консультативної ради з економічної політики, до якої увійдуть провідні міжнародні економісти. Учасники Ради надаватимуть рекомендації Мінекономіки щодо забезпечення швидкого відновлення та розвитку України», — йдеться в повідомленні.

За інформацією міністерства, до Консультативної ради увійдуть провідні економісти, серед яких, зокрема, Роджер Маєрсон, лауреат Нобелівської премії з економіки, професор Чиказького університету, Кеннет Рогофф, професор Гарвардського університету, колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду, Рорі Макфаркуар, старший віцепрезидент зі співпраці з міжнародними інститутами Mastercard, Беатріс Ведер ді Мауро, президент Центру економічної політики (CEPR).

Очолить раду професор департаменту економіки Університету Каліфорнії в Берклі Юрій Городніченко.

За його словами, новостворений орган зосередиться на виробленні рекомендацій щодо архітектури відновлення України, включаючи фіскальну та монетарну політику, ситуацію на ринку праці, а також державні регуляції. Рекомендації будуть враховані і при підготовці Плану України для програми Ukraine Facility.

Зазначається, що члени ради вже підготували дослідження «Повоєнна макроекономічна архітектура України», яке містить рекомендації реформ та інших необхідних заходів для забезпечення економічного відновлення та розвитку держави.

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