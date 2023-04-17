Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами — Finance.ua
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Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами

Фондовий ринок
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Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами
Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами
У мережі з’явилися відомості про новий прототип футуристичного електропікапа Cybertruck, який компанія Tesla продовжує готувати до випуску.
Tesla побудувала парк бета-прототипів Cybertruck для тестування перед початком виробництва, яке має стартувати цього літа. Фанати почали помічати прототипи Cybertruck у Каліфорнії останні кілька місяців.
Цього разу було знайдено прототип з новими сталевими колесами на заводі у Фрімонті. Зважаючи на все, на прототипі є датчики зусилля на колеса, які використовуються при розробці та тестуванні шасі та компонентів різних транспортних засобів.
У січні Tesla заявили, що планують запустити Cybertruck у виробництво влітку 2023 року, але не слід очікувати значних поставок до 2024 року.
За матеріалами:
Ampercar
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