Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами — Finance.ua

Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами Сьогодні 05:53 — Фондовий ринок

Прототип Tesla Cybertruck помічений із новими сталевими колесами

У мережі з’явилися відомості про новий прототип футуристичного електропікапа Cybertruck, який компанія Tesla продовжує готувати до випуску.

Tesla побудувала парк бета-прототипів Cybertruck для тестування перед початком виробництва, яке має стартувати цього літа. Фанати почали помічати прототипи Cybertruck у Каліфорнії останні кілька місяців.

Цього разу було знайдено прототип з новими сталевими колесами на заводі у Фрімонті. Зважаючи на все, на прототипі є датчики зусилля на колеса, які використовуються при розробці та тестуванні шасі та компонентів різних транспортних засобів.

У січні Tesla заявили, що планують запустити Cybertruck у виробництво влітку 2023 року, але не слід очікувати значних поставок до 2024 року.

Ampercar За матеріалами:

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