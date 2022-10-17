Просунутий автопілот та передова мультимедіа: яким буде перший автомобіль Sony (відео) — Finance.ua

Просунутий автопілот та передова мультимедіа: яким буде перший автомобіль Sony (відео) Вчора 01:22 — Технології&Авто

Просунутий автопілот та передова мультимедіа: яким буде перший автомобіль Sony (відео)

Перший автомобіль Sony показали на офіційному відео. Електрокар надійде у продаж із другої половини 2026 року, а його виробництво налагодять у США. Про це повідомили агентству Reuters представники японського концерну.

Першим стане електричний кросовер — серійна версія концепт-кара Sony Vision S-02. Його вартість складе близько 60 000 доларів, тобто модель планують як конкурента Tesla Model Y. Вже відомо, що авто з’явиться на північноамериканському та японському ринках, а ось Європа поки що під питанням. Як і Tesla, Sony збираються продавати машини виключно онлайн.

Електромобіль Sony розробляють разом із Honda. На початку цього року два концерни підписали угоду про створення спільного підприємства Sony Honda Mobility.

Саме Honda займеться розробкою платформи та силового агрегату електрокросовера. У Sony сконцентруються на створенні програмного забезпечення, мультимедійної системи з розпізнаванням жестів та інноваційного автопілота третього рівня (він дозволяє водієві не стежити за дорогою). Акумуляторні батареї поставлятиме LG.

Електрокар Sony позиціонують як преміальну модель, що передбачає дороге оздоблення салону та багате оснащення. Характеристики тримаються в секреті, але відомо, що концептуальний кросовер Sony Vision S-02 був оснащений повним приводом та двома моторами загальною потужністю 536 л. с.

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