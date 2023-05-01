Проколи більше не страшні: Michelin протестували інноваційні безповітряні шини (відео) — Finance.ua

Проколи більше не страшні: Michelin протестували інноваційні безповітряні шини (відео) 01.05.2023, 00:41 — Технології&Авто

Проколи більше не страшні: Michelin протестували інноваційні безповітряні шини (відео)

Французька компанія Michelin продемонструвала можливості своїх інноваційних безповітряних шин Uptis. Про це розповіли на сайті The Drive.

Технологія Uptis пропонує багато переваг для автомобілістів, включаючи захист від проколів. Розробка шин розпочалася ще два десятиліття тому.

Нещодавно Michelin протестували Uptis на швидкості 209 км/год. Випробування пройшло успішно й шини довели свою перевагу.

До Michelin навіть зверталися європейські поліцейські, які хочуть встановити такі шини на свої автомобілі. Вони зазначили, що злочинці часто проколюють шини на поліцейських машинах, що дозволяє їм з легкістю уникнути погоні.

Шини Uptis планували випустити на ринок у 2024 році, виходячи із заяви компанії у 2014 році. Проте представники Michelin тепер не повідомляють про їх дату виходу.

Очікується, що інноваційні шини будуть доступними для багатьох легкових автомобілів різних класів. Поки невідомо, скільки коштуватиме один комплект.

До речі, власники авто тепер можуть не турбуватися, що не вистачить бензину в дорозі або проб’ють колесо у полі, адже Finance.ua запустив продаж карток технічної допомоги-Assistance. Евакуація авто до СТО, аварійне відкриття дверей, заміна колеса — ці та інші послуги будуть доступними для вас 24/7 — без вихідних та протягом усього року.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.