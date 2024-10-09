Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки — Finance.ua

Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки Сьогодні 07:04 — Фондовий ринок

Програма uResidency: перші користувачі зареєстрували ФОП і відкрили рахунки

У Міністерстві цифрової трансформації поділилися першими результатами впровадження програми uResidency, досвідом інших країн та планами на майбутнє, зокрема щодо розширення функцій для е-резидентів та залучення нових країн.

Про це пише УНН.

«Ми провели дослідження для розуміння того, які країни зацікавлені в електронному резидентстві. Ми націлювалися саме на ті країни, для яких послуга електронного резидентства є актуальною, тому за перший рік ми хочемо залучити 1000 е-резидентів», — кажуть у Мінцифрі.

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За їхніми словами, у грудні 2023 року запустили бета-версію програми.

«Станом на сьогодні у нас не просто є звернення потенційних е-резидентів, у нас є користувачі програми, тобто е-резиденти, деякі з яких вже зареєструвалися як фізичні особи-підприємці та відкрили поточні рахунки у ПриватБанку», — додали у міністерстві.

Відомство пояснює, що Пакистан, Індія та Таїланд стали першими трьома країнами, на які спрямована програма uResidency через високий попит, виявлений під час опитувань і досліджень.

Через повномасштабне вторгнення у міністерстві розглядали варіанти європейських країн, де консульства могли б ефективно займатися верифікацією е-резидентів, паралельно виконуючи інші важливі завдання, як-от допомога українським переселенцям.

«Словенія, яка не зазнала значного потоку українських біженців, виявилася ідеальним вибором, який задовольняє обидві ці важливі потреби», — додали у Мінцифрі.

У міністерстві також повідомили про нові можливості, які можуть очікувати е-резидентів. Також у міністерстві розповіли, на які нові функції можуть чекати е-резиденти.

«Розширення можливостей, звісно, планується. Однак першочергово наш пріоритет — це ретельне вивчення досвіду перших 1,000 е-резидентів. Їхній зворотний зв’язок буде важливим для визначення напрямків покращення та для кращого розуміння специфічних потреб і викликів, з якими стикаються наші користувачі. Це допоможе нам створити більш ефективний та зручний сервіс, який відповідатиме реальним потребам е-резидентів», — наголосили вони.

Серед майбутніх переваг програми планується:

віддалена ідентифікація е-резидентів;

розширення переліку країн, громадяни яких зможуть брати участь у програмі;

збільшення кількості банків-партнерів;

додаткові переваги для е-резидентів на основі їхніх запитів.

«Зараз розглядаємо можливість розширення переліку банків для надання послуг е-резидентам, ми відкриті до діалогу з потенційними партнерами», — додали у міністерстві.

На запитання, які країни стали прикладами для Міністерства цифрової трансформації під час розробки програми, вони відповіли:

«Ідея програми uResidency вперше виникла у 2019 році, надихнувшись досвідом Естонії з їхньою програмою e-Residency. Ми почали з аналізу правового поля, щоб побудувати концепцію, як може виглядати українська версія uResidency.

Зараз у світі є 3 країни, які надають електронне резидентство: Естонія, Литва та Азербайджан. Ми стали 4 країною. Працюючи над власною програмою електронного резидентства, ми досліджували, що пропонують інші країни в цій сфері. Наш аналіз був зосереджений на п’яти ключових критеріях: вартість послуг, додаткові або приховані платежі, податки, можливість відкриття банківського рахунку та онлайн-ідентифікація".

Довідка Finance.ua:

uResidency — це програма електронного резидентства України. Завдяки їй іноземці зможуть реєструвати бізнес в українській юрисдикції з будь-якої точки світу. Для цього їм не потрібно приїжджати до нас;

для отримання статусу е-резидента їм потрібен лише смартфон, закордонний паспорт і 15 хвилин, щоб пройти офлайн-верифікацію у консульстві України у своїй країні;

далі все онлайн — від відкриття банківського рахунку до виведення грошей. uResidency також не має прихованих платежів.

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УНН За матеріалами:

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