Продажі електромобілів у світі зросли на 62% — Finance.ua
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Продажі електромобілів у світі зросли на 62%

Технології&Авто
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Продажі електромобілів у світі зросли на 62%
Продажі електромобілів у світі зросли на 62%
За підсумками першої половини 2022 року у світі було продано 4,3 млн електромобілів та гібридів, що на 62% більше, ніж за той саме період минулого року.
Про це повідомляє портал EV volumes.
Драйвером такого зростання залишається Китай, де попит збільшився на 113%. У США та Канаді було реалізовано на 49 відсотків таких авто більше, ніж за половину 2021 року. Водночас у Європі зростання становило лише 9%.
За прогнозами, експертів очікується, що у 2022 р. буде реалізовано 10,6 млн електрифікованих автомобілів по всьому світу, або у півтора рази більше, ніж у 2021 році. Число BEV складе 8 млн шт., а PHEV — 2,6 млн шт.
Продажі електромобілів у світі зросли на 62%
За матеріалами:
Телеканал 24
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