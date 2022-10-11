Продажі електромобілів у світі зросли на 62% — Finance.ua

Продажі електромобілів у світі зросли на 62% Вчора 22:04 — Технології&Авто

Продажі електромобілів у світі зросли на 62%

За підсумками першої половини 2022 року у світі було продано 4,3 млн електромобілів та гібридів, що на 62% більше, ніж за той саме період минулого року.

Про це повідомляє портал EV volumes.

Драйвером такого зростання залишається Китай, де попит збільшився на 113%. У США та Канаді було реалізовано на 49 відсотків таких авто більше, ніж за половину 2021 року. Водночас у Європі зростання становило лише 9%.

За прогнозами, експертів очікується, що у 2022 р. буде реалізовано 10,6 млн електрифікованих автомобілів по всьому світу, або у півтора рази більше, ніж у 2021 році. Число BEV складе 8 млн шт., а PHEV — 2,6 млн шт.

Телеканал 24 За матеріалами:

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