Прем'єр Польщі закликав конфісковані у росії активи направити на відновлення України — Finance.ua
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Прем'єр Польщі закликав конфісковані у росії активи направити на відновлення України

Вчора 17:44Казна та Політика
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Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував вилучені у росії активи за кордоном направити на відновлення України, на територію якої вторглася рф 24 лютого.
Про це Моравецький заявив на пресконференції 14 березня у Варшаві за підсумками зустрічі голів урядів «Люблінського трикутника» (Польща, Литва та Україна), яка транслювалася у Facebook канцелярії прем’єра Польщі.
«Технологічні санкції, санкції щодо товарів подвійного призначення (тих, які можна використовувати і у воєнних цілях), заморожування майна як російської держави, так і російських олігархів — нехай це майно буде використане для відновлення України», — сказав Моравецький.
На його думку, це «найприродніший підхід до того, що відбувається».
«Жорстокий агресор... напав на країну, нехай заплатить найвищу ціну, яка може бути за демократії та мирного співіснування народів, нехай заплатить ціною своїх фінансових активів, накопичених у всьому світі. Сьогодні ми звертаємось із Варшави, з нашої зустрічі „Люблінського трикутника“: повністю заморозьте державні активи РФ, конфіскуйте їх. Заморозьте активи російських олігархів, великих та малих, бізнесу та політичних. Нехай вони служать невинним атакованим людям, беззахисним жертвам режиму [президента рф Володимира] путіна. Нехай вони служать відновленню держави, яка сьогодні героїчно захищає свою незалежність і суверенітет», — закликав Моравецький.
За матеріалами: Гордон
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