Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)

Технології&Авто
67
Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)
Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)
Mercedes G-Class отримав найпотужнішу заряджену версію Sir Class. Її присвятили пілоту «Формули-1» серу Люїсу Гамілтону, який приніс Mercedes шість чемпіонських титулів, а тепер залишає німецьку команду.
Про це повідомляється на сторінці компанії HOF Manufaktur Instagram.
Саме це німецьке ательє виконало тюнінг «Гелендвагена». Очолює його колишній директор AMG Філіп Шімер, тому там знають толк в Mercedes.
Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)
За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 1063 к. с. і 1300 Н∙м. HOF Sir Class здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 300 км/год. Це найпотужніший і найшвидший «Гелендваген».
Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)
Для позашляховика розробили спортивну підвіску із заниженим на 30 мм кліренсом. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.
Крім того, «Гелендваген» отримав карбонові капот, обвіс і розширювачі арок. Його розфарбували в кольори гоночної команди Mercedes, а 23-дюймові диски нагадують аеродинамічні колеса болідів «Формули-1».
Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)
Салон Mercedes G-Class оздобили шкірою, алькантарою та карбоном із контрастними зеленими акцентрами.
«Гелендваген» оснастили спортивними сидіннями, а також кермом-штурвалом, як на боліді Люїса Гамілтона.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.