Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото) — Finance.ua

Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото) Сьогодні 01:12 — Технології&Авто

Представили найпотужнішу версію Mercedes G-Class на честь зірки «Формули-1» (фото)

Mercedes G-Class отримав найпотужнішу заряджену версію Sir Class. Її присвятили пілоту «Формули-1» серу Люїсу Гамілтону, який приніс Mercedes шість чемпіонських титулів, а тепер залишає німецьку команду.

Про це повідомляється на сторінці компанії HOF Manufaktur Instagram.

Саме це німецьке ательє виконало тюнінг «Гелендвагена». Очолює його колишній директор AMG Філіп Шімер, тому там знають толк в Mercedes.

За основу взяли заряджений Mercedes-AMG G63. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 1063 к. с. і 1300 Н∙м. HOF Sir Class здатен розігнатися до 100 км/год за 3,5 с і розвинути 300 км/год. Це найпотужніший і найшвидший «Гелендваген».

Для позашляховика розробили спортивну підвіску із заниженим на 30 мм кліренсом. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

Крім того, «Гелендваген» отримав карбонові капот, обвіс і розширювачі арок. Його розфарбували в кольори гоночної команди Mercedes, а 23-дюймові диски нагадують аеродинамічні колеса болідів «Формули-1».

Салон Mercedes G-Class оздобили шкірою, алькантарою та карбоном із контрастними зеленими акцентрами.

«Гелендваген» оснастили спортивними сидіннями, а також кермом-штурвалом, як на боліді Люїса Гамілтона.

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