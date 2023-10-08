Представлений новий сімейний кросовер Kia за $22 500 (фото) — Finance.ua

Представлений новий сімейний кросовер Kia за $22 500 (фото) 08.10.2023, 00:03 — Технології&Авто

Представлений новий сімейний кросовер Kia за $22 500 (фото), Фото: Kia

Презентовано новий Kia Carens 2024. Сімейна модель пройшла оновлення та отримала нову топову модифікацію X-Line вартістю від 22 500 доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт Kia.

Нинішнє покоління Kia Carens зазнало великих змін — тепер це не мінівен, а 4,5-метровий кросовер із трьома рядами сидінь і високим (195 мм) кліренсом.

В оновленої моделі дещо змінено передню частину, а у варіанті X-Line з’явилися матове забарвлення кузова, захисний пластиковий обвіс і 16-дюймові диски з високопрофільною гумою.

Фото: Kia

У салоні Kia Carens X-Line змінено оздоблення. Кросовер запропонований у шестимісному виконанні, хоча більш доступні версії моделі можуть бути семимісними. Цікаво, що до спинки переднього лівого сидіння кріпиться монітор, а в правому кріслі помістили блок управління кліматом.

Новий Kia Carens X-Line доволі багато оснащений за свої гроші — 10,25-дюймовий тачскрін, панорамний дах, вентиляція сидінь, камера, клімат-контроль, бездротова зарядка для смартфонів і акустика Bose.

Фото: Kia

Кросовер Kia отримав топовий 1,5-літровий турбомотор потужністю 160 к. с. Альтернатива — 115-сильний турбодизель такого ж об'єму. У першому випадку передбачено 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, у другому — 6-ступінчастий автомат. Привід у авто виключно передній.

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