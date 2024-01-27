Представлено смартфон для боротьби із залежністю від соцмереж: у чому його фішка (фото) — Finance.ua

Представлено смартфон для боротьби із залежністю від соцмереж: у чому його фішка (фото) Сьогодні 03:23 — Технології&Авто

Стартап Minimal Company представив незвичайний смартфон Minimal Phone. Цей пристрій може стати чудовою альтернативою для тих, хто хоче звести доступ до розважального контенту до мінімуму, пише Designboom.

Зокрема, у нього чорно-білий дисплей як в електронних книгах, на якому не вийде пограти в ігри або «зависнути» в стрічці YouTube або TikTok. Натомість він отримав зручну систему з великими іконками і підтримка сервісів Google для робочих додатків: пошта, документи і т.д.

Близько третини передньої панелі займає QWERTY-клавіатура в стилі BlackBerry, які були популярні до того, як з’явився iPhone. Всередині стоїть акумулятор місткістю 4 000 мАг, якого вистачить мінімум на 4 дні автономної роботи. Повна зарядка досягається за годину.

Ще смартфон отримає камеру, підтримку безконтактних платежів і п’ять років оновлень програмного забезпечення. Зараз стартап збирає кошти на старт виробництва Minimal Phone, а продавати його збираються за $300−400.

Раніше в 2024 був представлений Rabbit R1 - смартфон «нового покоління» з ШІ, який вміє взаємодіяти з будь-якими додатками через голосові команди. Можливо, саме такими будуть гаджети майбутнього, які замінять собою смартфони.

А ще раніше вихідці Apple представили свою першу розробку — Ai Pin. Це компактний пристрій, чимось схоже на пейджер, яке кріпиться до одягу і позиціонується як заміна смартфонам.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.