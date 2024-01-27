Представлено смартфон для боротьби із залежністю від соцмереж: у чому його фішка (фото) — Finance.ua

Представлено смартфон для боротьби із залежністю від соцмереж: у чому його фішка (фото)
Стартап Minimal Company представив незвичайний смартфон Minimal Phone. Цей пристрій може стати чудовою альтернативою для тих, хто хоче звести доступ до розважального контенту до мінімуму, пише Designboom.
Зокрема, у нього чорно-білий дисплей як в електронних книгах, на якому не вийде пограти в ігри або «зависнути» в стрічці YouTube або TikTok. Натомість він отримав зручну систему з великими іконками і підтримка сервісів Google для робочих додатків: пошта, документи і т.д.
Близько третини передньої панелі займає QWERTY-клавіатура в стилі BlackBerry, які були популярні до того, як з’явився iPhone. Всередині стоїть акумулятор місткістю 4 000 мАг, якого вистачить мінімум на 4 дні автономної роботи. Повна зарядка досягається за годину.
Ще смартфон отримає камеру, підтримку безконтактних платежів і п’ять років оновлень програмного забезпечення. Зараз стартап збирає кошти на старт виробництва Minimal Phone, а продавати його збираються за $300−400.
Раніше в 2024 був представлений Rabbit R1 - смартфон «нового покоління» з ШІ, який вміє взаємодіяти з будь-якими додатками через голосові команди. Можливо, саме такими будуть гаджети майбутнього, які замінять собою смартфони.
А ще раніше вихідці Apple представили свою першу розробку — Ai Pin. Це компактний пристрій, чимось схоже на пейджер, яке кріпиться до одягу і позиціонується як заміна смартфонам.
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