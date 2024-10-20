Представлено новий електрокросовер Audi із запасом ходу 650 км (фото) — Finance.ua

Представлено новий електрокросовер Audi із запасом ходу 650 км (фото) Сьогодні 00:09 — Технології&Авто

Представлено новий електрокросовер Audi із запасом ходу 650 км (фото), Фото: Audi

Лінійку Audi Q6 e-tron поповнила нова версія Sportback. Електричний куп-кросовер презентували на Паризькому автосалоні, і до кінця року почнуться його продажі за ціною від 65 900 євро.

Про нього розповіли на офіційному сайті Audi.

Sportback майже ідентичний зі стандартним Audi Q6 e-tron у анфас і відрізняється стрімким силуетом із вигнутим аркоподібним дахом та загостреним заднім спойлером.

Фото: Audi

Такий дизайн знизив коефіцієнт аеродинаміки до 0,26. Усі версії отримали матричні фари та ліхтарі з OLED-оптикою.

Салон Audi Q6 e-tron також не змінився у версії Sportback. На передній панелі може бути встановлено одразу три дисплеї, один із яких призначений для пасажира.

Фото: Audi

До того ж, є проєкція на лобове скло. Об’єм основного багажника становить 511−1373 л, також є 64-літровий відсік спереду.

Фото: Audi

Новий Audi Q6 Sportback e-tron збудований на платформі РРЕ, яку також використовує електромобіль Porsche Macan другого покоління. Зі старту запропонують чотири версії кросовера:

задній привід, один мотор, 292 к. с., 7 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 83 кВт∙год, запас ходу 545 км;

задній привід, один мотор, 306 к. с., 6,6 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 100 кВт∙год, запас ходу 656 км;

повний привід, два мотори, 387 к. с., 5,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год, батарея на 100 кВт∙год, запас ходу 636 км;

повний привід, два мотори, 517 к. с., 4,3 с до 100 км/год, максимальна швидкість 230 км/год, батарея на 100 кВт∙год, запас ходу 607 км.

Фото: Audi

800-вольтне електрообладнання підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 270 кВт. У такому режимі зарядка Audi Q6 e-tron Sportback на 80% займає всього 22 хвилини. Серед опцій для електрокара є пневмопідвіска.

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