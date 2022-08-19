Представлено найшвидший електробайк у світі: він може розвинути понад 450 км/год (фото) — Finance.ua

Представлено найшвидший електробайк у світі: він може розвинути понад 450 км/год (фото) Вчора 02:40 — Технології&Авто

Представлено найшвидший електробайк у світі: він може розвинути понад 450 км/год (фото)

Виробник електричних мотоциклів Lightning Motorcycles презентував свою нову модель Tachyon Nb. Вона створена спеціально для того, щоби побити світовий рекорд швидкості серед електробайків. Про це пише сайт New Atlas.

Мотоцикл Lightning Tachyon Nb спроектували для швидкостей понад 400 км/год. На кожне його колесо припадає по два електромотори.

Електробайк вийшов легким і дуже обтічним. Всі зовнішні панелі виконані з карбону, а в конструкції використані легкі алюмінієві сплави та навіть екзотичний метал ніобій.

Абревіатура Nb у назві — позначення ніобію в таблиці Менделєєва. З цього металу виконані гальмівні механізми, деталі шасі та зарядний пристрій (один він заощадив 9 кг). Допомогла в цьому бразильська компанія Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração — світовий лідер із переробки ніобію.

Команда Lightning Motorcycles спробує розігнати Tachyon Nb до максимальної швидкості дном знаменитого висохлого соляного озера Бонневіль у США. До речі, саме там свої рекорди швидкості встановив українець Сергій Малик.

Нагадаємо, що наразі світовий рекорд швидкості для електробайків становить 455 км/год, і встановив його торік італієць Макс Бьяджі на мотоциклі Voxan Wattman.

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