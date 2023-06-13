Представлено 80-метровий концепт супер’яхти-катамарана в стилі Гетсбі (фото) — Finance.ua

Представлено 80-метровий концепт супер’яхти-катамарана в стилі Гетсбі (фото) Сьогодні 18:31 — Фондовий ринок

Представлено 80-метровий концепт супер’яхти-катамарана в стилі Гетсбі (фото)

Припустімо, що вам подобається дизайн автомобілів 1920-х років і ви хочете зробити заяву в стилі Гетсбі на наступному Гран-прі Монако. Або, можливо, ви хочете знайти лігво у відкритому морі, гідне лиходія з «Джеймса Бонда». Якщо відповідь на будь-який із цих сценаріїв «так, будь ласка», тоді Andy Waugh Yacht Design має щось для вас.

80-метровий або 262-футовий концепт катамарана, який отримав назву Decadence, натхненний досягненнями автомобільної та авіаційної промисловості 1920-х років. Це схоже на Auburn Speedster або Mercedes-Benz SSK 1930 року випуску «Граф Троссі». Але, за словами дизайнерської фірми, це «ілюструє потенціал форми корпусу SWATH», яка відноситься до концепції малокорпусних суден із двома корпусами.

В основі конструкції — катамаран із зануреними циліндричними корпусами, прикріпленими до центрального корпусу за допомогою «ходулей» мінімального перетину. Вона пропонує переваги кількох технічних розробок, у тому числі приблизно 70-відсоткове зменшення рухів нахилу та крену порівняно з традиційною яхтою для більшого комфорту та безпеки. Пропонуючи при цьому «унікальні та захоплюючі естетичні можливості, які ще належить повністю реалізувати в секторі розкішних суперяхт», за словами дизайнерської фірми.

Основною проблемою конструкції є велика ширина, через яку було б важко орієнтуватися в тісних межах багатьох пристаней або знайти відповідний причал. За словами фірми, розмір Decadence і стійкість корпусу SWATH «звільняють від необхідності укриватися від несприятливих погодних умов». Крім того, суперяхта матиме місткість для двох катерів довжиною до 45 футів для перевезення людей і вантажу на берег і з нього.

Andy Waugh Yacht Design відомий своїми екстравагантними дизайнами, які розширюють межі індустрії суперяхт. Однак дизайн Decadence у формі човнового хвоста, можливо, є його найбільш епатажною концепцією.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції. Тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні. Швидкий кредит на картку з поганою кредитною історією, без довідок, без дзвінків і без фото.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.