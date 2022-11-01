Правекс Банк пропонує віртуальну картку та шанс виграти 50 000 грн — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Правекс Банк пропонує віртуальну картку та шанс виграти 50 000 грн Вчора 10:32 — Фінтех і Картки

Правекс Банк пропонує віртуальну картку та шанс виграти 50 000 грн

Правекс Банк постійно працює над удосконаленням своїх карткових продуктів, щоб надати клієнтам комфортний та якісний сервіс. Відтепер оформити банківську картку можна не встаючи з дивану!

Правекс Банк запускає послугу оформлення віртуальної банківської картки Visa Platinum в онлайн банкінгу (для нових клієнтів). Віртуальна карта є повноцінною банківською карткою: нею можна розраховуватись у магазинах, знімати готівку, купувати квитки в Інтернеті та отримувати всі банківські послуги.

Оформити картку онлайн дуже просто: потрібно завантажити додаток Pravex Online та виконати дії згідно підказок у онлайн додатку. Для розрахунків у магазинах та закладах, а також для отримання готівкових коштів у банкоматах, які підтримують такий функціонал, карту потрібно додати до віртуального гаманця Apple Pay або Google Pay. Тарифи не передбачають плати за більшість операцій з карткою, а перекази з картки взагалі без комісії!

Кожен клієнт банку, який в період з 01 листопада 2022 по 31 січня 2023 року відкриє віртуальну картку та буде нею розраховуватися, може стати учасником акції та отримати 10% кешбеку.

Умови акції:

1. Оформлюйте віртуальну карту Visa Platinum — в три кліки в онлайн банкінгу: https://www.pravex.com.ua/praveks-banking/onlinepravexua

2. Поповнюйте картку на 2 500 грн

3. Розраховуйтеся з 01.11.22 по 31.01.23 р. карткою сумарно на 2 500 грн та отримуйте 250 грн кешбеку.

Усі клієнти, що оформлять карту протягом строку дії акції, мають шанс виграти сертифікат на суму 50 000 грн!

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