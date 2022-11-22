Потік біженців з України до Латвії скорочується - міністр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Потік біженців з України до Латвії скорочується - міністр

Особисті фінанси
26
Міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс повідомив, що наразі потік біженців з України до Латвії скорочується. Про це він заявив Латвійському радіо.
Він зазначив, що кількість українців, які в’їжджають, скорочується вже третій тиждень, а кількість тих, хто повертається в Україну, збільшується.
Еклонс, однак, заявив, що поки що виявляє обережність у прогнозах, оскільки зима тільки почалася і, можливо, в міру погіршення ситуації потік біженців з України може збільшитися.
За його словами, водночас розглядаються різні сценарії дій, якщо ситуація в Україні погіршиться та потік біженців збільшиться.
Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров’я, обмеження гуманітарного доступу і ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров’я та українського народу.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.