Потік біженців з України до Латвії скорочується - міністр — Finance.ua

Потік біженців з України до Латвії скорочується - міністр Сьогодні 20:17 — Особисті фінанси

Міністр внутрішніх справ Латвії Крістапс Еклонс повідомив, що наразі потік біженців з України до Латвії скорочується. Про це він заявив Латвійському радіо.

Він зазначив, що кількість українців, які в’їжджають, скорочується вже третій тиждень, а кількість тих, хто повертається в Україну, збільшується.

Еклонс, однак, заявив, що поки що виявляє обережність у прогнозах, оскільки зима тільки почалася і, можливо, в міру погіршення ситуації потік біженців з України може збільшитися.

За його словами, водночас розглядаються різні сценарії дій, якщо ситуація в Україні погіршиться та потік біженців збільшиться.

Руйнівна енергетична криза, надзвичайна ситуація в галузі психічного здоров’я, обмеження гуманітарного доступу і ризик вірусних інфекцій зроблять цю зиму серйозним випробуванням для української системи охорони здоров’я та українського народу.

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