Постанова № 58 НБУ: як IBM Safer Payments забезпечує захист від шахрайства* — Finance.ua

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Постанова № 58 НБУ: як IBM Safer Payments забезпечує захист від шахрайства*

Захист платіжних систем від шахрайства є однією з ключових задач для банківських установ і фінансових організацій. З метою зниження ризиків вчинення шахрайських дій та задля контролю безпеки платіжних операцій, Національний банк України (НБУ) видав Постанову № 58 « Про затвердження Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку ». Вона визначає вимоги до захисту від шахрайства, моніторингу транзакцій та забезпечення інформаційної безпеки. IBM Safer Payments пропонує комплексне рішення, яке дозволяє фінансовим установам відповідати цим вимогам та ефективно захищати свої платіжні системи від шахрайських дій.

Основні вимоги Постанови № 58

Постанова № 58 НБУ ставить перед фінансовими установами наступні завдання:

Запровадження технологій для виявлення та запобігання шахрайству. Постійний моніторинг платіжних операцій. Забезпечення інформаційної безпеки та конфіденційності даних клієнтів. Регулярні аудити та звітність щодо виконання вимог безпеки.

Ці вимоги спрямовані на те, щоб створити безпечне середовище для здійснення платіжних операцій. Крім того, прийняття Постанови пов’язане з необхідністю гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу.

IBM Safer Payments: комплексне рішення для захисту від платіжного шахрайства

Технології для виявлення та запобігання шахрайству

IBM Safer Payments слідкує за платіжними операціями та аналізує їх у режимі реального часу, використовуючи технології ШІ та машинного навчання. Система аналізує поведінкові фактори та відхилення від норми і здатна виявляти підозрілу активність. Це дозволяє швидко і точно ідентифікувати шахрайські операції, а також оперативно вживати заходів для їх запобігання.

Постійний моніторинг транзакцій

Однією з ключових особливостей IBM Safer Payments є можливість постійного моніторингу платіжних операцій. Система відстежує всі транзакції у режимі реального часу, аналізуючи їх на предмет відповідності нормам та виявляючи аномалії. Це забезпечує своєчасне виявлення і реагування на потенційні загрози.

Забезпечення інформаційної безпеки

IBM Safer Payments забезпечує високий рівень захисту конфіденційних даних клієнтів. Система використовує новітні методи шифрування даних і багатофакторну автентифікацію для захисту від несанкціонованого доступу та витоку інформації. Це дозволяє гарантувати безпеку даних на всіх етапах обробки платіжних операцій.

Аудит і звітність

Для виконання вимог Постанови № 58 НБУ важливо також регулярно проводити аудити та звітувати про виконання вимог безпеки. IBM Safer Payments надає інструменти для автоматизованого створення звітів і проведення аудиту. Це дозволяє фінансовим установам ефективно контролювати виконання вимог і своєчасно виявляти та усувати недоліки.

Що відрізняє IBM Safer Payments від інших рішень для захисту платіжних операцій

Висока точність виявлення шахрайства. Завдяки використанню штучного інтелекту і машинного навчання, IBM Safer Payments забезпечує високу точність виявлення шахрайських операцій. Система здатна адаптуватися до нових типів шахрайства і постійно вдосконалюватися, що дозволяє залишатися на крок попереду шахраїв.

Завдяки використанню штучного інтелекту і машинного навчання, IBM Safer Payments забезпечує високу точність виявлення шахрайських операцій. Система здатна адаптуватися до нових типів шахрайства і постійно вдосконалюватися, що дозволяє залишатися на крок попереду шахраїв. Зниження ризику помилкових спрацювань. Однією з проблем традиційних систем захисту від шахрайства є високий рівень помилкових спрацювань, що може призводити до блокування легітимних транзакцій. IBM Safer Payments мінімізує цей ризик завдяки точним алгоритмам аналізу, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу платіжних систем.

Однією з проблем традиційних систем захисту від шахрайства є високий рівень помилкових спрацювань, що може призводити до блокування легітимних транзакцій. IBM Safer Payments мінімізує цей ризик завдяки точним алгоритмам аналізу, що дозволяє забезпечити безперебійну роботу платіжних систем. Легкість інтеграції. IBM Safer Payments легко інтегрується із системами фінансових установ, які вже функціонують. Це дозволяє швидко впровадити рішення без значних витрат і затримок, забезпечуючи при цьому високу ефективність захисту.

Відповідність вимогам Постанови № 58 НБУ є критично важливою для фінансових установ, які прагнуть забезпечити безпеку платіжних операцій і захистити своїх клієнтів від шахрайства. Цей документ набрав чинності 10 травня 2023 року, але вимоги щодо заходів безпеки наберуть чинності 01 серпня 2025 року (одночасно з уведенням у дію глави 4 розділу IV Закону України «Про платіжні послуги»), тож фінансові установи мають ще час для впровадження ефективного рішення для відповідності вимогам регулятора. IBM Safer Payments допомагає досягти цієї мети. Завдяки передовим технологіям виявлення шахрайства, постійному моніторингу транзакцій, високому рівню інформаційної безпеки та можливостям автоматизованого аудиту, IBM Safer Payments стає надійним інструментом у боротьбі з шахрайством. Інтеграція цього рішення дозволяє фінансовим установам не лише відповідати вимогам регулятора, але й забезпечувати високий рівень довіри та безпеки для своїх клієнтів.

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