Постачальник КамАЗа: шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф — Finance.ua

Постачальник КамАЗа: шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф

Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в рф.

Про це повідомили в уряді.

«Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в рф. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ», — вказали в уряді.

Як вказано, SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

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