Постачальник КамАЗа: шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф — Finance.ua
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Постачальник КамАЗа: шведська SKF заявила про зупинку свого заводу в рф

Вчора 23:02Технології&Авто
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Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в рф.
Про це повідомили в уряді.
«Найбільший виробник підшипників у світі шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу в рф. Постачання відбувались на заводи КАМАЗ та ГАЗ», — вказали в уряді.
Як вказано, SKF володіє великим заводом у Твері і дотепер не робила офіційних заяв щодо виходу з росії, у зв’язку з чим під її головним офісом мала відбуватися акція протесту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНН
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