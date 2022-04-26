Постачальник Apple призупинив виробництво на двох китайських заводах — Finance.ua

У заяві Foxconn йдеться, що призупинення операцій матиме обмежений ефект, оскільки виробництво було перенесено в інше місце.
«Оскільки виробництво раніше було розгорнуто на резервних фабриках, основна продукція фабрики знаходиться на складі за кордоном, і рівень запасів все ще достатній, вплив на бізнес компанії обмежений», — запевнили в компанії.
«Китай стикається з найгіршим спалахом COVID-19 з початку 2020 року, коли мільйони людей перебувають на карантині. Суворий карантин у Шанхаї з кінця березня зірвав виробництво у міжнародних компаніях, включаючи Tesla, і призвів до дефіциту їжі, що викликало рідкісні прояви незгоди серед мешканців», — пише видання.