Постачальник Apple призупинив виробництво на двох китайських заводах — Finance.ua
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Постачальник Apple призупинив виробництво на двох китайських заводах

Вчора 00:40Фондовий ринок
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Постачальник Apple призупинив виробництво на двох китайських заводахПостачальник Apple призупинив виробництво на двох китайських заводах
Один з основних постачальників Apple — Foxconn Technology — зупиняє роботу двох фабрик у китайському місті Куньшан після того, як там повідомили про нові випадки COVID-19.
Про це пише Aljazeera.
У заяві Foxconn йдеться, що призупинення операцій матиме обмежений ефект, оскільки виробництво було перенесено в інше місце.
«Оскільки виробництво раніше було розгорнуто на резервних фабриках, основна продукція фабрики знаходиться на складі за кордоном, і рівень запасів все ще достатній, вплив на бізнес компанії обмежений», — запевнили в компанії.
«Китай стикається з найгіршим спалахом COVID-19 з початку 2020 року, коли мільйони людей перебувають на карантині. Суворий карантин у Шанхаї з кінця березня зірвав виробництво у міжнародних компаніях, включаючи Tesla, і призвів до дефіциту їжі, що викликало рідкісні прояви незгоди серед мешканців», — пише видання.
За матеріалами: Економічна Правда
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