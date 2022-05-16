Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія — Finance.ua

Як уточнюють у відомстві, процедура займає до 10 хвилин на порталі Дія.
Повідомляється, що також на єМалятко можна замовити інші державні послуги, потрібні для новонародженої дитини, зокрема:
свідоцтво про народження;
унікальний номер запису в реєстрі;
РНОКПП (картка платника податків);
допомогу при народженні;
допомогу на дитину з багатодітної сім’ї;
грошову компенсацію за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
Довідка Finance.ua:
раніше у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, ДП «НАІС» тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.