Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія — Finance.ua

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Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія

Вчора 12:38Особисті фінанси
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Послуга єМалятко знову доступна на порталі ДіяПослуга єМалятко знову доступна на порталі Дія
На порталі Дія знову доступна послуга єМалятко, за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги.
Про це інформує у Фейсбуці Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
«Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія. Зареєструвати народження малюка та отримати чимало інших послуг, що стосуються дитини, можна онлайн», — ідеться в повідомленні.
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Як уточнюють у відомстві, процедура займає до 10 хвилин на порталі Дія.
Повідомляється, що також на єМалятко можна замовити інші державні послуги, потрібні для новонародженої дитини, зокрема:
  • свідоцтво про народження;
  • унікальний номер запису в реєстрі;
  • РНОКПП (картка платника податків);
  • допомогу при народженні;
  • допомогу на дитину з багатодітної сім’ї;
  • грошову компенсацію за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Довідка Finance.ua:

  • раніше у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, ДП «НАІС» тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
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