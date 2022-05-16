Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія — Finance.ua

Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія

Вчора 12:38 — Особисті фінанси

Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія

На порталі Дія знову доступна послуга єМалятко, за допомогою якої можна в режимі онлайн зареєструвати народження дитини та отримати інші послуги.

Про це інформує у Фейсбуці Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

«Послуга єМалятко знову доступна на порталі Дія. Зареєструвати народження малюка та отримати чимало інших послуг, що стосуються дитини, можна онлайн», — ідеться в повідомленні.

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Як уточнюють у відомстві, процедура займає до 10 хвилин на порталі Дія.

Повідомляється, що також на єМалятко можна замовити інші державні послуги, потрібні для новонародженої дитини, зокрема:

свідоцтво про народження;

унікальний номер запису в реєстрі;

РНОКПП (картка платника податків);

допомогу при народженні;

допомогу на дитину з багатодітної сім’ї;

грошову компенсацію за пакунок малюка та внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Довідка Finance.ua:

раніше у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, ДП «НАІС» тимчасово призупинило роботу Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

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