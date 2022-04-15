Пошти 6 країн світу оголосили поштову блокаду росії та білорусі — Finance.ua

Пошти 6 країн світу оголосили поштову блокаду росії та білорусі

Вчора 19:31 — Фондовий ринок

Пошти 6 країн світу оголосили поштову блокаду росії та білорусі, freepik.com

Пошти 6 країн світу оголосили поштову блокаду росії та білорусі.

Про це йдеться у повідомленні АТ «Укрпошта».

«На підтримку України, українців та „Укрпошти“, яка ще наприкінці лютого припинила сполучення з росії та білорусі через напад росії, пошти світу також припиняють співпрацю з цими країнами. Пошти Польщі, Швеції, Данії, Фінляндії та Австралії вже подали відповідні документи до Світового поштового союзу про припинення доставки відправлень до росії та білорусі. До поштової блокади країн-агресорів приєдналася також Латвійська пошта, яка у березні припинила поштові грошові перекази до росії та білорусі», — йдеться у повідомленні.

Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський зазначив, що поштова блокада — результат роботи українських дипломатів, волонтерів, української діаспори та «Укрпошти», яка, як призначений оператор країни-члена Всесвітнього поштового союзу, неодноразово зверталася до колег з пошт інших країн із закликом розірвати зв’язки з рф.

«Сподіваюся, інші пошти також незабаром приєднаються до нашої шістки і припинять доставляти відправлення до росії та білорусі. Це важливо, оскільки із введенням санкцій і виходом компаній з ринку росії пошта стала каналом ввезення підсанкціонованих товарів. Тому дуже важливо, щоб поштові оператори підтримали дії своїх країн з придушення агресії росії і перестали доставляти відправлення до росії та білорусі. Тим поштам, які це вже зробили, дякую за підтримку та принципову позицію», — сказав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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