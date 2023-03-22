Порятунок Credit Suisse обійдеться кожному швейцарцю в $13 500 – Bloomberg — Finance.ua

Порятунок Credit Suisse обійдеться кожному швейцарцю в $13 500 – Bloomberg Сьогодні 07:34 — Фондовий ринок

Порятунок Credit Suisse обійдеться кожному швейцарцю в $13 500 – Bloomberg

Плата Швейцарії за зміцнення її репутації як фінансового центру може становити 12 500 швейцарських франків ($13 500) на кожного громадянина.

Про це пише Bloomberg.

Держава готова виділити 109 млрд франків на фінансування угоди з поглинання найбільшим банком країни UBS проблемного Credit Suisse.

Екстрений продаж Credit Suisse Group AG її конкуренту з Цюриха UBS Group AG коштуватиме уряду Швейцарії 109 млрд швейцарських франків. Це важкий тягар для країни з населенням 8,7 мільйона осіб, зазначає агентство.

Крім того, згідно з угодою, оголошеною в неділю ввечері, є гарантія від Швейцарського національного банку на 100 млрд франків.

Загальна сума в 209 млрд франків еквівалентна приблизно чверті ВВП Швейцарії та перевищує загальні європейські витрати на оборону в 2021 році. Ціна найбільшого в історії Швейцарії корпоративного порятунку може в три рази перевищити суму фінансової допомоги в 60 млрд франків UBS у 2008 році.

Крім фінансових гарантій, уряд Швейцарії погодився змінити законодавство, яке дозволило фінансовому регулятору Finma списати облігації Credit Suisse першого рівня (AT1) на суму 16 млрд швейцарських франків.

Порятунок добре оплачуваних банкірів викликав протести, зазначає агентство. Близько 200 осіб зібралися біля штаб-квартири Credit Suisse в Цюріху в понеділок, скандуючи «їжте багатих», і закидали будівлю в центрі фінансового району міста яйцями.

Нагадаємо, 14 березня Credit Suisse опублікував звіт за 2022 рік, у якому йдеться про те, що банк виявив «значні недоліки» у контролі за фінансовою звітністю.

За даними банку, відтік клієнтів у четвертому кварталі 2022-го зріс більш як до 110 млрд швейцарських франків ($120 млрд). Вартість страхування облігацій банку від дефолту також зросла: п’ятирічні кредитні дефолтні свопи за борговими зобовʼязаннями Credit Suisse збільшилися з 549 до 533 базисних пунктів.

16 березня Нацбанк Швейцарії був змушений видати Credit Suisse кредит у розмірі до 50 млрд франків (приблизно $53,7 млрд). Однак це не втримало акції банку від подальшого падіння — великі інвестори відмовилися забезпечувати додатковий капітал банку, а виведення коштів багатими клієнтами продовжилося. У результаті до завершення торгів 18 березня капіталізація Credit Suisse впала до $8 млрд порівняно з $56,6 млрд UBS.

19 березня стало відомо про поглинання Credit Suisse банком UBS. Він викупить папери конкурента за ціною 0,76 швейцарського франка. Загальна вартість операції становитиме 3 млрд франків ($3,23 млрд).

Після оголошення про поглинання проблемного Credit Suisse акції UBS пережили рекордне з вересня 2008 року внутрішньоденне падіння. У моменті котирування впали на 15,96%, до 14,38 швейцарського франка (близько $15,5). Інтеграція Credit Suisse у бізнес UBS, як очікується, займе три-чотири роки.

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