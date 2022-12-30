Porsche знайшла спосіб зберегти життя ДВЗ після 2030 року — Finance.ua

Porsche знайшла спосіб зберегти життя ДВЗ після 2030 року Сьогодні 23:02 — Технології&Авто

Porsche знайшла спосіб зберегти життя ДВЗ після 2030 року

Німецька компанія Porsche спільно зі своїми чилійськими партнерами з Highly Innovative Fuels (HIF) розпочала дослідне виробництво синтетичного палива. Завод Haru Oni був відкритий у Пунта-Аренас у присутності чилійського міністра енергетики Дієго Парду (Diego Pardow).

Про це повідомляє пресслужба виробника.

У компанії Porsche не збираються відмовлятися від автомобілів із ДВЗ. Щоб зберегти життя силовому агрегату в умовах вимог до екології, що постійно посилюються, в компанії мають намір використовувати синтетичне паливо eFuel, одержуване в процесі хімічного синтезу води й діоксиду вуглецю, причому енергію для цього перетворення буде отримано від вітряних генераторів.

"Porsche розвиває два напрями — електромобілізації та eFuel. Використання синтетичного палива дозволить зменшити викиди CO2. Якщо розглядати транспортний сектор загалом, промислове виробництво синтетичного палива має розвиватись у всьому світі. З пілотним заводом у Чилі компанія Porsche займе провідну роль у цьому процесі, коментує Барбара Френкель, членкиня ради директорів департаменту закупівель Porsche AG.

«Потенціал eFuel величезний. Нині у світі налічується понад 1,3 мільярда автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Багато з них буде використовуватися на дорогах у найближчі десятиліття, а eFuel пропонує власникам таких автомобілів альтернативу з майже нульовим викидом вуглецю. Як виробник високопродуктивних та ефективних двигунів, Porsche має широкий спектр ноу-хау в галузі палива», — додав Міхаель Стейнер, член виконавчої ради департаменту розвитку Porsche AG.

На пілотному етапі планується виробництво eFuel на рівні близько 130 тисяч літрів на рік. Спочатку паливо використовуватиметься в таких проєктах, як гонкова серія Porsche Mobil 1 Supercup, а також у центрах майстерності водія Porsche Experience Center. Після закінчення пілотного етапу повномасштабна фаза проєкту в Чилі дозволить збільшити до 2025 року виробництво синтетичного палива до 55 млн л на рік, а через два роки вийти на обсяг 550 млн л.

Південь Чилі пропонує ідеальні умови для виробництва синтетичного палива — тут вітер дме близько 270 днів на рік і дозволяє вітряним турбінам працювати на повну потужність. Пунта-Аренас також розташований неподалік Магелланової протоки. З порту Кабо-Негро eFuel можна транспортувати так само як і традиційне паливо, по всьому світу та розповсюджувати з використанням наявної інфраструктури.

Компанія Porsche планує до 2030 року досягти вуглецевої нейтральності. Одним із напрямків для досягнення цієї мети є використання синтетичного палива. Компанія Porsche вже витратила понад $100 млн на розробку та виробництво eFuel. Зокрема, у квітні нинішнього року $75 млн інвестували в компанію HIF Global LLC. Вона займається проєктуванням, будівництвом та управлінням заводами з виробництва синтетичного палива в Чилі, США та Австралії.

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