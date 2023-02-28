Попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів у порівнянні з попереднім роком — Finance.ua
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Попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів у порівнянні з попереднім роком

Технології&Авто
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Попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів у порівнянні з попереднім роком
Попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів у порівнянні з попереднім роком
У перший рік повномасштабної війни українці набагато частіше купували мобільний номер без фізичної SIM-картки. Такою можливістю користувалися, зокрема, мешканці окупованих територій і родини, які виїхали за кордон, — щоби залишатися на зв’язку з рідними.
За даними lifecell, попит на eSIM у 2022-му зріс у п’ять разів у порівнянні з попереднім роком. Пік попиту на цифрові SIM припав на березень: з 4 до 7 березня з їхньою допомогою до lifecell приєдналися у 25 разів більше абонентів, ніж за аналогічний період попереднього року.
Зростання попиту на електронні SIM спостерігалося й під час масштабних відключень електроенергії: eSIM купували вдвічі більше в листопаді та грудні минулого року, якщо порівнювати з іншими місяцями 2022 року.
Торік спостерігався ще один тренд — зростання попиту на eSIM з-за кордону. Можливістю придбати український номер скористалися багато українців, які вимушено покинули свої домівки та виїхали за межі України через війну.
Причини зростання попиту на цифрові SIM:
  • не потрібно шукати офлайн-точку продажу — знадобиться лише хвилина, щоб придбати eSIM або замінити SIM на eSIM;
  • захищена від фізичних пошкоджень;
  • у разі втрати смартфона зловмисник не зможе нею скористатися;
  • на одному пристрої можна використовувати кілька eSIM.

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За матеріалами:
dev.ua
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