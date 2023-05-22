Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії

Кримінал
38
Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії
Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам держпідприємства «Волиньвугілля», через дії які екологія та надра зазнали 1,17 мільярда гривень збитків.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Підозри отримали керівники компанії, які очолювали її з 2017 по 2022 роки.
У 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт «Волиньвугілля». Але керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.
Понад мільярд збитків: на Волині держкомпанія 4 роки видобувала вугілля без ліцензії
«Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально», — зазначили правоохоронці
Впродовж чотирьох років на шахтах незаконно видобули 132,4 тис тонн вугілля, яке продавали за чинними контрактами державного підприємства.
Незаконну діяльність підтверджили висновки інженерно-екологічних експертиз та вилучені на підприємстві та у контролюючих органах документи.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.