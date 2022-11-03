Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три квартали 2022 року — Finance.ua
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Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три квартали 2022 року

Фондовий ринок
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З початку року ринкова капіталізація криптовалютного ринку втратила майже 1 трильйон доларів через низький тиск, що завершився серією банкрутств за участю криптохедж-фондів та кредиторів, зокрема Celsius Network, Voyager Digital та Three Arrows Capital та скорочення діяльності таких компаній, як Blockchain.com та Coinbase.
За даними, зібраними Finbold, кількість біткойн-мільйонерів скоротилася на 70,23% за перші три квартали 2022 року через «ведмежий ринок», а станом на 28 вересня 2022 року загальна кількість біткойн-мільйонерів становила лише 29 497 осіб.
Згідно зі статистикою, наданою BitInfoCharts.com, 25 395 різних адрес мали біткойн-баланс понад 1 мільйон доларів США, а ще 4 102 адреси мали загальний баланс приблизно 10 мільйонів доларів або більше на кінець третього кварталу.
Інструмент веб-архівування Wayback Machine показує, що станом на 5 січня 2022 р. 99 092 адреси біткойнів (BTC) зберігали цифрові активи на 1 мільйон доларів або більше на початку першого кварталу.
Втрата біткойн-мільйонерів виглядає ще драматичнішою, враховуючи показники до жовтня 2021 року, коли BTC торгувався близько до свого історичного максимуму. 116 139 біткойн-адрес були підтверджені як мільйонери 28 жовтня 2021 року.
Понад 70% біткойн-мільйонерів були «стерті» за три квартали 2022 року
За збігом обставин, 28 жовтня 2021 року на тлі піку зростання криптовалюти криптобіржа Crypto.com випустила в ефір свій ролик з Меттом Деймоном, який рекламував криптовалюти зі слоганом: «Фортуна прихильна до сміливих!». Пізніше в результаті падіння крипторинку відео стала об’єктом глузувань у всьому світі (Crypto.com нібито знала про це, опублікувавши рекламу приватно на YouTube).
Декілька факторів, у тому числі посилений регуляторний контроль, нестабільні ринки, геополітичні заворушення, зростання інфляції та підвищення ставок, продовжують впливати на ефективність біткойна. Проте, за останній тиждень біткойн повернувся до 20 000 доларів — згідно з даними CoinMarketCap, поточний курс біткойна переходить з рук в руки по 20 428 доларів, що на 1,2% менше від попереднього дня, але за останній тиждень зафіксовано зростання більш ніж на 7%.
За матеріалами:
ITC.ua
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