Понад 60% українських біженців хочуть повернутись додому — опитування — Finance.ua
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Понад 60% українських біженців хочуть повернутись додому — опитування

Особисті фінанси
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Більшість українців, змушених покинути Україну через повномасштабне вторгнення росії, прагнуть повернутися додому.
Про це йдеться у новому дослідженні компанії Gradus Research.
62% опитаних виявили бажання повернутись додому. Ще 17% зазначили, що вже повернулися додому із-за кордону.
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У той же час 10% заявили, що мають намір залишитися на новому місці проживання (наприкінці серпня цей показник становив 27%).
Водночас збільшилось число українців, які почуваються у безпеці. Таким чином, зараз 32% опитаних вказали, що почуваються в безпеці постійно або переважну частину часу (раніше таких було 27%). Ще 44% розповіли, що почуваються в безпеці час від часу. А ось 16% українців безпечно себе взагалі не почувають.
"Звичайно, на міграційні процеси впливають багато раціональних чинників, серед яких і можливість залишитися на новому місці, і наявність оплачуваної роботи. Але це й емоційне рішення, тому бачимо, як загальний рівень оптимізму поступово зростає на тлі новин про успішний контрнаступ ЗСУ, а разом із ним і бажання українців повертатися додому,
зауважила засновник та директор Gradus Research Євгенія Близнюк.

Крім того, 60% українців вірять у те, що Україна зможе побудувати сильну економіку та незабаром стане членом Євросоюзу.
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А 57% вірять, що після війни Україна все відбудує та зможе компенсувати витрати на відновлення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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