Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko — Finance.ua
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Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko

Криптовалюта
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Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko
Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko
Більше половини країн світу вже законодавчо легалізували криптовалюту.
Про це свідчить новий звіт аналітичної платформи CoinGecko.
За результатами аналізу, 119 країн і 4 заморські території Великої Британії офіційно визнали цифрові активи, що складає понад 60% всіх країн світу.

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Європейський регіон виявився в лідерах, де 39 з 41 країни, або 95%, узаконили криптовалюти. У Північній і Південній Америці також спостерігається високий рівень легалізації - 24 країни або 77,4%.
Азія та Африка показали схожі відсотки, але аналітики відзначають, що легалізація ще не означає повне регулювання цифрових активів, і лише 52,1% з перерахованих 119 країн прийняли повноцінне законодавство в цьому питанні.

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