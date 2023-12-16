Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko Сьогодні 05:43 — Криптовалюта

Понад 60% країн світу легалізували криптовалюти — CoinGecko

Більше половини країн світу вже законодавчо легалізували криптовалюту.

Про це свідчить новий звіт аналітичної платформи CoinGecko.

За результатами аналізу, 119 країн і 4 заморські території Великої Британії офіційно визнали цифрові активи, що складає понад 60% всіх країн світу.

Європейський регіон виявився в лідерах, де 39 з 41 країни, або 95%, узаконили криптовалюти. У Північній і Південній Америці також спостерігається високий рівень легалізації - 24 країни або 77,4%.

Азія та Африка показали схожі відсотки, але аналітики відзначають, що легалізація ще не означає повне регулювання цифрових активів, і лише 52,1% з перерахованих 119 країн прийняли повноцінне законодавство в цьому питанні.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.