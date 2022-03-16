Понад 6,5 млн українців зможуть отримати по 6,5 тис. грн - ПФУ — Finance.ua

Понад 6,5 млн українців зможуть отримати по 6,5 тис. грн - ПФУ

Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Понад 6,5 млн українців зможуть отримати по 6,5 тис. грн - ПФУ

Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.

Про це повідомляє пресслужба ПФУ на сторінці у Facebook.

Як зазначається, до Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.

Нагадаємо, на українців, які втратили роботу через напад росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її — 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з «ковідною тисячею».

Програма почала працювати з 7 березня 2022 року. На допомогу від держави можуть претендувати:

Діючі ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік. Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік — крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.

Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Київська область;

Київ;

Луганська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Сумська область;

Харківська область;

Херсонська область;

Чернігівська область.

Як оформити заяву на допомогу:

зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;

оформити заявку на отримання допомоги;

вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;

дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.

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