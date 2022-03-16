Понад 6,5 млн українців зможуть отримати по 6,5 тис. грн - ПФУ — Finance.ua

Понад 6,5 млн українців зможуть отримати по 6,5 тис. грн - ПФУ
Пенсійний фонд України передав Міністерству цифрової трансформації України інформацію про 6 569 024 особи, які можуть подати заяву на отримання допомоги у розмірі 6500 гривень в рамках програми єПідтримка.
Про це повідомляє пресслужба ПФУ на сторінці у Facebook.
Як зазначається, до Ощадбанку передано 20 реєстрів для виплати допомоги.
Нагадаємо, на українців, які втратили роботу через напад росії, чекає допомога від держави під час війни. Розмір її — 6500 гривень, а оформляється вона через Дію за аналогією з «ковідною тисячею».
Програма почала працювати з 7 березня 2022 року. На допомогу від держави можуть претендувати:
Діючі ФОПи 1-4 групи, які сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік.
Усі наймані працівники, за яких сплатили ЄСВ за IV квартал 2021 року або в цілому за минулий рік — крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов’язкового державного страхування та Державної служби.
Отримати допомогу можуть українці з таких регіонів:
Волинська область;
Дніпропетровська область;
Донецька область;
Житомирська область;
Запорізька область;
Київська область;
Київ;
Луганська область;
Миколаївська область;
Одеська область;
Сумська область;
Харківська область;
Херсонська область;
Чернігівська область.
Як оформити заяву на допомогу:
зайти в програму Дія — розділ Послуги — єПідтримка;
оформити заявку на отримання допомоги;
вибрати картку, на яку потрібно перерахувати гроші;
дочекатися повідомлення банку про нарахування грошей.