Польща закликала демонтувати "Північний потік-2" — Finance.ua
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Польща закликала демонтувати "Північний потік-2"

Вчора 12:41Енергетика
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Президент Польщі Анджей Дуда заявив про необхідність посилити санкції проти Росії та її енергосектору. Він закликав до демонтажу уже побудованого газопроводу «Північний потік-2», оскільки «такі проекти є політичними».
Про це повідомляє з посиланням на його заяву в інтерв’ю CNN.
«Режим санкцій має бути посилено. Я взагалі не сумніваюся в цьому. Це, звичайно, дуже складне завдання...Найкраще було б заблокувати Росію від продажу її сировини: газу, але в першу чергу — від нафти», — наголосив Дуда.
Він підкреслив, що Варшава виступає проти створення газопроводів між росією та Німеччиною, заявивши, що це «політичні проекти», спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії.
Своєю чергою він закликав демонтувати «Північний потік-2».
«росія шантажує не тільки Німеччину, прямо зараз росія шантажує по суті всю Європу. Той факт, що ми говоримо, що неможливо запровадити ембарго на російський газ, неможливо одразу запровадити ембарго на російську нафту», — резюмував Дуда.

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За матеріалами: РБК-Україна
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