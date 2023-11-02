Польща планує запустити інвестфонд для фінансування польських та українських підприємців — Finance.ua

Польща планує запустити інвестфонд для фінансування польських та українських підприємців
Польща має намір запустити інвестиційний фонд для розвитку в Україні польських та українських підприємців із можливістю страхування інвестицій.
Про це повідомила урядова уповноважена з польсько-українського співробітництва в галузі розвитку Ядвіга Емілевич.
Інвестиційний фонд, який фінансуватиме розвиток в Україні малих і середніх українських і польських компаній, планується запустити до кінця року.
За її словами, для реалізації цього та інших проєктів Мінфін Польщі погодив збільшення з 2024 року державного фінансування програм співробітництва з Україною, однак деталей уповноважена не повідомила.
Страхування інвестицій здійснюватиме польська державна корпорація страхування експортних кредитів (KUKE). За словами Емілевич, KUKE після зміни законодавства розширила сферу діяльності та від вересня страхує й перестраховує інвестиційні та експортні контракти не лише польських, а й міжнародних компаній, зокрема українських.
Польський фонд розвитку обʼєднує шість державних установ, що фінансують, страхують, супроводжують діяльність польських підприємств на внутрішньому та міжнародному ринку.
Загальний обсяг фінансування для розвитку польських підприємств становить 21,6 млрд злотих (майже $5,2 млрд за поточним курсом).
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