Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми — Finance.ua
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Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми

Енергетика
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Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми
Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми
Через профіцит в енергосистемі 3 квітня Польща надавала Україні аварійну допомогу з 10:30 до 16:30, забираючи надлишок електроенергії обсягом 1500 МВт-год.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит Укренерго, польський оператор енергосистеми PSE, з 10:30 до 16:30 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1500 МВт-год.», — йдеться у повідомленні.
Крім того, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електрики з 10:27 до 14:10 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ, в окремі години — потужністю до 864 МВт.
За матеріалами:
Економічна Правда
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