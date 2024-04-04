Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми — Finance.ua

Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми Сьогодні 20:20 — Енергетика

Польща купила надлишки електроенергії з української енергосистеми

Через профіцит в енергосистемі 3 квітня Польща надавала Україні аварійну допомогу з 10:30 до 16:30, забираючи надлишок електроенергії обсягом 1500 МВт-год.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом й операційної безпеки енергосистеми, у відповідь на запит Укренерго, польський оператор енергосистеми PSE, з 10:30 до 16:30 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 1500 МВт-год.», — йдеться у повідомленні.

Крім того, для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електрики з 10:27 до 14:10 обмежувалась робота об'єктів ВДЕ, в окремі години — потужністю до 864 МВт.

Економічна Правда За матеріалами:

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